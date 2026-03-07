10 plantas que no deberías tener en casa si tienes gatos; conoce por qué son peligrosas

Si tienes gatos, ya sabes que estos pequeños felinos tienen una naturaleza curiosa que se extiende a cada rincón de tu casa y del espacio en el que usualmente conviven. Esto incluye plantas de interiores y de exteriores.

Sin embargo, hay una variedad de plantas que resultan tóxicas para tu pequeño detective y pueden tener consecuencias graves, ya sea que a penas entren en contacto con ellas, o que ingieran algunas partes completas de la planta.

Los daños pueden variar, desde leves malestares gastrointestinales o irritaciones en la piel, hasta fuertes afecciones en su sistema nervioso, a sus riñones, o incluso, la muerte. Por ello, aquí te contamos de 10 plantas que es mejor no evitar en casa, para cuidar y proteger a tu michi, según Purina y diversos portales de clínicas veterinarias internacionales.

Estas 10 plantas podrían poner en riesgo la salud de tu gato. Foto: Canva

10 plantas tóxicas que no debes tener en tu hogar si tienes gatos (pues son tóxicas)

Lirios y azaleas

Esta flor común en los hogares y en los arreglos florales es una de las más peligrosas y potencialmente mortales para tu gato. Ingerir cualquier parte de la flor —hojas, pétalos, polen o agua del florero— puede causar insuficiencia renal aguda y la muerte en menos de tres días.

Los primeros síntomas, como vómitos, babeo y letargo, suelen aparecer rápidamente, y se recomienda buscar atención veterinaria de emergencia inmediatamente.

Palma de Sagú

La palma sagú es una de las plantas más venenosas para los gatos, ya que contiene cicasina, una sustancia química natural que es tóxica para el sistema nervioso e incluso una pequeña cantidad puede provocar una amplia variedad de complicaciones de salud, incluida insuficiencia hepática aguda y grave.

Sábila. Foto: Canva

Aloe vera

El aloe vera o sábila es tóxico para los gatos y los perros. La piel de la hoja de esta planta contiene saponinas y antraquinonas que causan vómitos, diarrea y letargo; en casos raros también pueden ocasionar temblores.

Monstera

La monstera deliciosa, conocida por su frecuente uso como elemento decorativo en los hogares, también es tóxica para los gatos. Contiene cristales de oxalato de calcio en sus hojas, tallos y raíces, por lo que la mordida de tu michi provocaría la liberación de esta sustancia, causando irritación severa en la boca, garganta y sistema digestivo. Los síntomas incluyen babeo, vómitos, diarrea y, en casos graves, dificultad para respirar.

Filodendro

Al igual que la planta anterior, el filodendro cuenta con cristales de oxalato de calcio insolubles que provocan irritación oral intensa, babeo excesivo, vómitos, dolor al tragar y hasta dificultad para respirar. Raramente suele ser mortal en los gatos, pero puede provocar mucha incomodidad.

Laurel rosa tóxico para gatos. Foto: Alvesgaspar

Laurel rosa o adelfa

La intoxicación por adelfa es una emergencia veterinaria, pues cualquier parte de la planta —es decir, petalos, tallos, hojas, o raíces— contiene glucósidos cardíacos potentes. Incluso su ingesta en pequeñas cantidades puede provocar síntomas mortales, como:

Vómitos y diarrea (a veces con sangre)

Dolor abdominal

Hipersalivación

Letargo y debilidad

Temblores o convulsiones

Problemas cardíacos graves (arritmias o paro cardiaco)

Lengua de suegra

Otra de las plantas más comunes en los interiores o exteriores de un hogar, es la lengua de suegra. Aunque tiene muchos beneficios, como su capacidad de filtrar el aire, esta planta contiene saponinas que causan malestar gastrointestinal en gatos, incluyendo vómitos, diarrea y babeo excesivo al ingerir sus hojas.

Su ingesta raramente es mortal, sin embargo, es crucial mantenerla fuera de su alcance o evitar tenerla en casa.

Tulipanes

Esta flor contienen compuesto como la tulipalina A y B que afectan el sistema digestivo de tu gato. Pueden provocar vómitos, diarrea, salivación excesiva, letargo y, en casos graves, temblores o convulsiones. Toda la planta es peligrosa para tu michi, pero el bulbo es la parte con mayor concentración de toxinas.

Foto: Pixabay

Nochebuena

Estas flores, famosas por decorar las casas y calles durante la época navideña, son ligeramente tóxicas para los gatos.

Contienen una savia blanca (látex) que provoca irritación bucal, vómitos, diarrea y babeo excesivo al masticar o ingerir las hojas, tallos o flores.

Hortensia

Las hortensias contienen glucósidos cianogénicos en todas sus partes, pero especialmente en las hojas y flores. Estas sustancias liberan cianuro al ingerirse, lo que puede ocasionar vómitos, diarrea, dolor abdominal, depresión, letargo y, en casos extremos, convulsiones o coma.

Nochebuenas. Foto: Especial

