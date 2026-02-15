¿Por qué a mi gato le gusta acostarse cerca de la ventana?; conoce el significado

Si tienes un gato en casa, es probable que ya lo hayas visto pasando largos periodos de tiempo cerca de alguna ventana.

Frecuentemente, incluso a pesar de contar con lugares exclusivos para él, como camas o rascadores, tu michi prefiere reposar tras las persianas y cortinas del hogar.

Este curioso comportamiento y hábito, que en muchas ocasiones puede generar ternura, tiene en realidad explicaciones interesantes que mezclan instinto, comodidad y puro placer gatuno.

Descubre qué hay detrás de las horas que tu michi pasa cerca de la ventana de tu casa. Foto: Pexels

¿Por qué a mi gato le gusta acostarse cerca de la ventana?

De acuerdo con el blog veterinario de Feliway —una marca de productos que imitan las feromonas felinas, diseñados para reconfortar y reducir el estrés en los gatos—, que tu gato se recueste o ame pasar tiempo cerca de las ventanas de tu casa se puede deber a alguna de las siguientes razones:

Estimulación mental, enriquecimiento ambiental y entretenimiento

Los gatos son animales muy activos y curiosos, aman investigar y sentir que todo está bajo su control. Las vistas, los sonidos e incluso los olores que se filtran a través de una ventana ligeramente abierta les proporcionan estimulación mental vital para su salud.

Asimismo, sus ojos son especialmente buenos para detectar movimiento, por lo que cualquier cosa que pase volando, como pájaros o insectos, los mantendrá entretenidos. Este enriquecimiento ambiental es esencial para su bienestar y ayuda a prevenir el aburrimiento —más si son gatos exclusivamente de interiores—.

Los gatos aman estar cerca de las ventanas, y este comportamiento tiene una explicación instintiva. Foto: Canva

Comportamiento territorial

Los gatos también son muy territoriales y en una casa, un excelente lugar para vigilar su territorio desde una posición segura, es una ventana.

Si tu michi mira frecuentemente al exterior desde alguna ventana de tu casa, muy probablemente está cumpliendo con sus labores de protección, y manteniéndose al pendiente de posibles intrusos.

Tomar el sol y estar cómodos

Ya sabemos que los gatos son los reyes de la comodidad, pero la realidad es que también disfrutan de la calidez.

Cuando el sol brilla y entra el calor de los rayos a través de las ventanas, se puede convertir en uno de los lugares favoritos de tu michi, pues les permite mantener su temperatura corporal sin gastar energía extra, así como relajarse con una buena vista o tomar una siesta.

Los gatos aman tomar el sol, y las ventanas son un buen lugar para hacerlo. Foto: Canva

Fomentar una observación saludable

Puedes ayudarle a tu gatito fomentando este comportamiento de la siguiente manera:

Lugares cómodos: para mayor comodidad, proporciónale hamacas y perchas de ventana o coloca un rascador para gatos cerca de la ventana. Diferentes ventanas pueden atraer en distintos momentos —son un poco caprichosos—, así que ofréceles una variedad de opciones.

para mayor comodidad, proporciónale hamacas y perchas de ventana o coloca un rascador para gatos cerca de la ventana. Diferentes ventanas pueden atraer en distintos momentos —son un poco caprichosos—, así que ofréceles una variedad de opciones. Procura su seguridad: asegúrate de que el área alrededor de la ventana sea segura, que no pueda escapar ni caerse.

asegúrate de que el área alrededor de la ventana sea segura, que no pueda escapar ni caerse. Estimulación: puedes enriquecer su entorno con juguetes y actividades en casa. Esto hará que tu michi no dependa únicamente de la ventana como medio de entretenimiento.

Los rascadores y juguetes ayudarán a que tu michi no solo dependa de la ventana para entretenerse. Foto: Canva

