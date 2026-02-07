El nuevo trend de ChatGPT que te convierte en caricatura; paso a paso para generar tu retrato con IA

La Inteligencia Artificial (IA) es una vez más la protagonista de una nueva tendencia que está conquistado las redes sociales en todo el mundo.

Tras haber visto los trends de las polaroids abrazando a tu artista o personaje favorito, las imágenes creadas al estilo Studio Ghibli, y el de las fotos de parejas o amigos cuando eran chiquitos; el nuevo fenómeno "Crea una caricatura de mi" se ha posicionado como la sensación entre usuarios de plataformas digitales.

Se trata de una tendencia que utiliza ChatGPT, en la que le pides al chatbot generativo que cree una caricatura personalizada basada en las conversaciones previas que has tenido con el asistente virtual, el conocimiento que tiene de ti y en algunos casos, una fotografía de referencia.

Caricatura del nuevo trend con ChatGPT. Foto: X @RobLantigua

Las imágenes que internautas y celebridades han compartido masivamente como parte de este nuevo trend, son retratos que no solo reflejan su apariencia física, sino también aspectos de su trabajo o profesión, sus intereses y hobbies, o su forma de conducirse, todo basado en el historial de interacciones con la plataforma de OpenAI.

¿Por qué se ha vuelto tan viral el trend "Crea una caricatura de mi"?

La tendencia ha cobrado popularidad porque combina la personalización con el humor, en un estilo que asemeja los elementos de las caricaturas tradicionales hechas a mano.

Aunado a esto, a la gente le gusta verse a sí misma reimaginada en un formato divertido y creativo que resulta único y fácil de compartir y no requiere ninguna habilidad artística, ya qu solo se debe insertar el prompt correcto a la plataforma.

Caricatura del nuevo trend con ChatGPT. Foto: X @msilvaruiz

¿Cómo generar tu propio retrato en caricatura del nuevo trend con ChatGPT?

Para generar tu propia caricatura personalizada debes seguir los siguientes pasos:

Paso 1:

Inserta este prompt exacto: "Crea una caricatura de mí y mi trabajo basándote en todo lo que sabes sobre mí, de acuerdo a nuestras conversaciones".

En caso de que nunca hayas compartido una foto tuya con el chatbot agrega la frase "y con esta foto mía", y sube una foto reciente en la que se aprecie bien tu cara.

NOTA: Si eres nuevo al uso del chatbot de IA, se recomienda que desde un inicio agregues detalles sobre ti mismo, como tu trabajo, tus colores preferidos, tus intereses, tus pasatiempos favoritos, etc.

Únicamente debes agregarlo al prompt, por ejemplo: "Soy (inserta tu profesión), me gusta el (inserta colores favoritos), disfruto (escribe tus pasatiempos)..."

Caricatura del nuevo trend con ChatGPT. Foto: X @AvoKrys

Paso 2:

ChatGPT comenzará a trabajar en el retrato basándose en la imagen que hayas compartido y en el conocimiento que tenga sobre ti, como tu estilo de escritura, tu profesión, los temas que sueles consultar, tus intereses, entre otros.

Espera a que el asistente virtual arroje la imagen.

Paso 3:

Una vez que tengas el primer resultado, evalúa si quieres cambiar algo. Puedes indicarle que:

La haga más divertida o más seria

Cambie el estilo de la caricatura

Destaque más elementos de tu profesión o de tus hobbies

Agregue determinados colores

Cambie tu expresión facial

Te coloque en un escenario en específico

Entre otros

¡Y LISTO! Ya puedes compartir tu imagen a redes sociales o con amigos.

Caricatura del nuevo trend con ChatGPT. Foto: X @patipenaloza

