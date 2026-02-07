¿Cómo es el helicóptero HH-60W?; la aeronave estadounidense que aterrizó de emergencia en México

El pasado 5 de febrero, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que fue autorizado el sobrevuelo y aterrizaje de emergencia en México de dos aeronaves estadounidenses Hércules Cisterna, en funciones de reabastecimiento de combustible en vuelo, así como dos helicópteros HH-60W de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

La Defensa informó que los dos helicópteros participaron en el rescate de un paciente, integrante de la tripulación de un buque localizado en altamar, a unas 400 millas náuticas al oeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Mediante un comunicado, la dependencia precisó que la autorización para el sobrevuelo y aterrizaje de las aeronaves extranjeras se otorgó conforme a los lineamientos de coordinación vigentes que regulan estas operaciones en el espacio aéreo mexicano.

¿Cómo es el helicóptero HH-60W?

De acuerdo con Air & Space Forces, sitio especializado en aeronaves, el HH-60W es un helicóptero CSAR armado, apto para todo tipo de clima, día y noche. Este modelo deriva del UH-60M Blackhawk y se le conoce como "Jolly Green II" en honor a los HH-3 y HH-53 de la era de Vietnam.

Las misiones adicionales incluyen evacuación médica y de heridos, respuesta humanitaria y ante desastres, extinción de incendios y apoyo de combate y servicios públicos.

Aunado a ello, cuenta con una cabina de cristal totalmente digital, rendimiento mejorado en climas cálidos y gran altitud, autodefensas a bordo capaces de derrotar a amenazas de alto nivel, mayor espacio útil en cabina y el doble de capacidad de combustible interno que el HH-60G.

Foto: Air & Space Forces

"Las características incluyen RWR digital, advertencia de fuego hostil/láser/misiles, bengalas/chaff integrados, blindaje de cabina y carlinga, armas de calibre 7,62 mm y .50 montadas externamente, LINK 16, SADL, pantallas integradas de cabina/carlinga, comunicaciones avanzadas, ADSB, pantallas de mapas tácticos en movimiento, escapes con enmascaramiento de infrarrojos hacia arriba y palas de rotor de cuerda ancha eficientes", se lee en la descripción de la aeronave.

En tanto, por medio de YouTube, el canal Lockheed Martin Content Storage, compartió un video donde se puede observar el interior del helicóptero.

