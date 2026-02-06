Plaga de ratas en CDMX: ¿Cómo evitar que los roedores invadan tu hogar?; sigue las recomendaciones

En los últimos días, una denuncia ciudadana hizo eco en redes sociales, se trata de la sobrepoblación de ratas en la zona centro de la CDMX, la cual que generó preocupación entre los capitalinos ya que decenas de roedores fueron captados en lugares concurridos como Paseo de la Reforma y la colonia Juárez a plena luz del día.

Factores como la temporada de lluvia, la humedad o el frío extremo y acumulación de basura, son clave para la propagación de esta plaga que puede significar un riesgo sanitario para vecinos visitantes en esta zona.

Por este motivo, a continuación te decimos cómo evitar que las ratas entren hasta tu hogar con sencillos consejos que alejarán a estos molestos roedores.

Evita dejar comida expuesta y coloca la basura en un contenedor. Foto: Especial

¿Cómo evitar que las ratas entren a tu hogar?

El crecimiento urbano, el colapso del drenaje, la acumulación de residuos y la disponibilidad de alimento favorecen la proliferación de estos roedores que no solo generan daños materiales, también representan un riesgo para la salud, por ello es fundamental saber qué medidas preventivas aplicar.

Una de las recomendaciones principales para evitar ratas en el hogar es mantener la limpieza, evitando dejar restos de comida expuestos y sacar la basura diariamente. Las ratas tienen un olfato muy desarrollado y cualquier residuo puede atraerlas.

De acuerdo con ddSPlagas, el sitio experto menciona que es importante colocar burletes de goma o caucho debajo de las puertas para sellar cualquier ruta de entrada para los roedores que habitan las calles, así como sellar grietas y orificios en paredes, pisos y coladeras.

Otra medida efectiva es reducir fuentes de agua. Las ratas necesitan hidratarse constantemente, así que arreglar fugas y mantener secos patios, baños y cocinas ayuda a disminuir su presencia.

Foto: Pixabay

Uso de plantas como repelentes caseros

Para reforzar la prevención de la plaga de ratas, se pueden utilizar repelentes naturales como la menta, el laurel o el eucalipto, cuyos olores resultan desagradables para los roedores. Asimismo, las trampas mecánicas pueden ser útiles en casos leves, siempre colocándolas fuera del alcance de niños y mascotas.

En infestaciones más severas, lo más recomendable es acudir a servicios profesionales de control de plagas, quienes cuentan con métodos seguros y eficaces para erradicar a los roedores sin poner en riesgo a la familia.

