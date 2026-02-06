Caifanes en Centro Ceremonial Otomí: ¿cuánto cuestan los boletos?; descubre los detalles

En un viaje cargado de misticismo, la armonía sonora de Caifanes tomará un nuevo significado en el concierto que ofrecerá la emblemática banda mexicana en el Centro Ceremonial Otomí.

En un show que promete invocar a los “Dioses Ocultos” de una forma inigualable en sus casi 40 años de trayectoria, la agrupación vivirá un momento único junto a sus fans en el recinto dedicado a preservación cultural el próximo 18 de abril.

Por este motivo, a continuación te daremos todos los detalles de este evento sin precedentes que sin duda formará parte de la historia del rock en México.

Caifanes en concierto. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

¿Cuánto cuestan los boletos de Caifanes en Centro Ceremonial Otomí?

El recinto fue inaugurado en 1989 con el objetivo de preservar las tradiciones y cultura de esta civilización ancestral, se encuentra ubicado en el Km 12 de la carretera Temoaya, Estado de México.

Los boletos saldrán a la venta este 6 de febrero a través de la plataforma E-ticket y de acuerdo con el mapa del evento, contarán con siete zonas desde general, hasta acceso oro. La lista de precios va de los $1,550 pesos a $550 pesos.

General (de pie): $1,325 pesos

Sección Oro izquierdo y derecho: $1,550 pesos

Sección Plata izquierdo y derecho: $950 pesos

Jardín central de pie (D2 y D3): $850 pesos

Jardín lateral de pie (D1 y D4): $750 pesos

Bronce izquierdo y derecho: $650 pesos

Jardín central de pie (E1 y E2): $550 pesos

dcs