Nuevo tráiler de “Súper Mario Galaxy” enloquece a los fans; esta es la fecha de estreno

Uno de los estrenos más esperados por los fanáticos de la animación este 2026 es “Súper Mario Galaxy”, la nueva entrega de Illumination Entertainment y Nintendo que traerá a la pantalla grande más personajes del icónico videojuego.

Este nuevo filme promete una épica aventura de otra galaxia, donde los hermanos plomeros tendrán que superar más retos en mundos distintos para salvar a sus amigos.

"Bowser" está listo para revancha. Foto: IMDb

¿De qué trata el nuevo trailer de “Súper Mario Galaxy”?

En esta nueva película, "Bowser", el temido villano del Reino Champiñón regresa para enfrentarse a Mario, pero en esta ocasión el famoso fontanero no estará solo, pues además de “Toad” y la “Princesa Peach”, llegará el inseparable “Yoshi” para acabar con el séquito de “Koopas”.

Uno de los detalles que acaparó la atención de los internautas en el adelanto que rápidamente le dio la vuelta al mundo, fueron los efectos visuales del largometraje que logran sumergir al espectador en el universo de Mario Bros.

Level up. The Super Mario Galaxy Movie is only in theaters April 1. pic.twitter.com/74fkKVuVZF — The Super Mario Galaxy Movie (@supermariomovie) February 6, 2026

¿Cuándo se estrena “Súper Mario Galaxy”?

El tráiler confirmó la fecha de estreno de la película más esperada de la temporada, la cual se apoderará de la pantalla grande el próximo 1 de abril y se espera que las preventas para los cines mexicanos estén disponible a partir del próximo mes.

