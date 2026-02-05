Más Información

¿Qué influencers lucharán en La Velada del Año 6?; Ibai Llanos confirma que cerró contratos

¿Cuánto jabón se debe usar realmente para lavar?; el error que podría estar dañando tu lavadora y prenda

Festival Fortnite 2026: Chappell Roan se une al videojuego; ¿cómo es el skin de la artista?

"¿Será que no se alcanzan los pies?"; Salinas Pliego lanza dardo a Hugo Aguilar luego de que colaboradores limpiaran sus zapatos

Condusef lanza diplomado gratis de educación financiera; ¿cómo inscribirse?

El youtuber confirmó el cierre de contratos para , pues el evento que combina el deporte y el entretenimiento digital, se encuentra inmerso en decenas de especulaciones sobre los streamers que aparecerán en esta edición.

El torneo de box amateur que enfrenta a influencers y streamers, se ha consolidado como uno de los eventos en vivo más vistos en Twitch.

Este evento además de reunir a los creadores de contenido más virales del momento, añade números musicales de artistas internacionales para hacer vibrar al público entre cada combate.

Ibai Llanos se dijo orgulloso de la "Velada del Año". Foto: Instagram
Ibai Llanos confirma que cerró contratos para la Velada del Año 6

Por medio de un clip que rápidamente se viralizó en plataformas digitales, se confirmó que ya se encuentran pactados los combates que se verán durante esta edición.

“Acabo de cerrar todos los combates de la Velada de este Año”, mencionó el Ibai acaparando la atención de los internautas que esperan con ansias el anuncio de las peleas que integrarán el torneo de box.

Asimismo, el youtuber añadió en el anuncio que cada 500 mil likes solitaria un spoiler, para generar la interacción de los fans, quienes no dudaron en iniciar las apuestas por los contrincantes más fuertes, incluyendo la participación del propio Ibai.

