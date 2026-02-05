¿Qué influencers lucharán en La Velada del Año 6?; Ibai Llanos confirma que cerró contratos

El youtuber Ibai Llanos confirmó el cierre de contratos para La Velada del Año 6, pues el evento que combina el deporte y el entretenimiento digital, se encuentra inmerso en decenas de especulaciones sobre los streamers que aparecerán en esta edición.

El torneo de box amateur que enfrenta a influencers y streamers, se ha consolidado como uno de los eventos en vivo más vistos en Twitch.

Este evento además de reunir a los creadores de contenido más virales del momento, añade números musicales de artistas internacionales para hacer vibrar al público entre cada combate.

Ibai Llanos se dijo orgulloso de la "Velada del Año". Foto: Instagram

Ibai Llanos confirma que cerró contratos para la Velada del Año 6

Por medio de un clip que rápidamente se viralizó en plataformas digitales, se confirmó que ya se encuentran pactados los combates que se verán durante esta edición.

“Acabo de cerrar todos los combates de la Velada de este Año”, mencionó el Ibai acaparando la atención de los internautas que esperan con ansias el anuncio de las peleas que integrarán el torneo de box.

Asimismo, el youtuber añadió en el anuncio que cada 500 mil likes solitaria un spoiler, para generar la interacción de los fans, quienes no dudaron en iniciar las apuestas por los contrincantes más fuertes, incluyendo la participación del propio Ibai.

