Los mejores consejos de Marie Kondo para mantener el orden en tu hogar durante el 2026

Tras realizar la tradicional limpieza antes de Año Nuevo, seguramente mantener el orden en tu hogar formará parte de tus propósitos del 2026 para mejorar la estética de cada espacio y transformar el ambiente de tu lugar de descanso.

Ante ello, el famoso método de Marie Kondo sigue siendo una de las guías más buscadas y efectivas para organizar espacios de manera práctica y consciente, pues la experta en orden adquirió fama mundial al publicar en su libro “La Magia del Orden”, dio a conocer las claves del popular método KonMari.

Por este motivo, a continuación te contamos algunos de sus consejos más útiles para mejorar tus hábitos de organización durante este 2026.

Los mejores consejos de Marie Kondo para mantener el orden

Ordenar por categorías, no por habitaciones

Uno de los principios clave del método KonMari es ordenar por categorías y no por espacios, pues recomienda comenzar con la ropa, seguir con libros, papeles, otros objetos y dejar para el final las cosas sentimentales.

Este enfoque permite visualizar mejor la cantidad real de cosas que se tienen y facilita la toma de decisiones para conservar sólo lo necesario.

Quédate solo con lo que te haga feliz

El famoso concepto de “spark joy” sigue vigente en 2026 con la icónica sugerencia de tomar cada objeto y preguntarse si realmente genera alegría. Si la respuesta es no, lo ideal es agradecer su función y dejarlo ir.

Este hábito te ayudará a reducir el consumo impulsivo y fomenta una relación más consciente con las pertenencias.

Menos cosas, más orden a largo plazo

Uno de los errores más comunes al intentar ordenar es enfocarse solo en acomodar, ante ello se propone que el verdadero orden se logra al reducir la cantidad de objetos. Menos cosas implican menos tiempo de limpieza, mayor armonía visual y espacios más funcionales.

Asigna un lugar fijo a cada objeto

Para mantener el orden durante todo el año, cada cosa debe tener un lugar específico. De acuerdo con Marie Kondo, guardar los objetos siempre en el mismo sitio evita el desorden acumulado y facilita las rutinas diarias.

Ordena para mejorar tu bienestar emocional

El método KonMari no solo busca un hogar limpio, sino lograr un impacto positivo en la vida personal. Diversos estudios señalan que los espacios ordenados reducen el estrés y mejoran la concentración. Por tal motivo, aplicar estos consejos en 2026 puede convertirse en una herramienta clave para mejorar la calidad de vida.

