Stranger Things 5: Estas son las canciones que sonaron durante el final de la serie

Stranger Things, una de las producciones más grandes del entretenimiento por streaming llegó a su final el pasado 31 de diciembre, consolidándose como una de las historias más emblemáticas de la última década.

A lo largo de 5 temporadas, la serie de Netflix logró desarrollar su propia estética basada en la nostalgia de la década de los 80, además de crear un universo lleno de maldad que un grupo de adolescentes pretende destruir para evitar que el mundo real sea invadido por terribles monstruos.

Una de las claves por las que la serie trascendió entre el gusto del público, sin duda, fue la elección del soundtrack que ambientó cada momento importante importante dentro de la historia desde la primera temporada donde “Should I stay or should I go” de The Clash tomó un nuevo significado entre los jóvenes.

No obstante, la influencia de Stranger Things en el mundo de la música se reafirmó con la llegada de la cuarta temporada cuando logró posicionar “Running Up That Hill” de Kate Bush en los primeros lugares de reproducción durante el 2022, tras la épica escena de ‘Max’ siendo poseída por ‘Vecna’.

"Stranger Things" estrenó su episodio final en Netflix. Foto: IMDB

Después de sellar cada escena importante con una pieza musical trascendental, miles de fanáticos, aseguraron que los hermanos Duffer, creadores de la serie, habían guardado los mejores temas para el final y dicha teoría fue confirmada con la inesperada elección de canciones para el último episodio de Stranger Things.

¿Qué canciones sonaron durante el final de Stranger Things?

Los rumores para el final de la serie iban en torno a una canción exitosa de la época con derechos difíciles de obtener, lo cual no representó ningún obstáculo para la producción, ya que lograron que Prince se convirtiera en el rey del último episodio, pues su música logró teñir de su icónico púrpura la extinción definitiva del Upside Down mientras una bomba era detonada al ritmo de “When Doves Cry” y, posteriormente, “Purple Rain” logró enmarcar una importante despedida.