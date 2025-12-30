Stranger Things 5: ¿quiénes son los hermanos Duffer, creadores de la popular serie?

Stranger Things, una de las series más emblemáticas de la última década, se encuentra a punto de concluir con el lanzamiento del episodio final de su quinta temporada, el cual llegará a Netflix el próximo 31 de diciembre.

La trama de la serie mezcla la nostalgia y la ciencia ficción con las aventuras de un grupo de adolescentes que es sorprendido por monstruos que escapan de un portal a un universo paralelo lleno de maldad que pretende abrirse paso al mundo real.

Ante el gran impacto de la historia, los fanáticos han reconocido como uno de los principales pilares de su éxito a los Hermanos Duffer, escritores de la serie y quienes con su creatividad han desarrollado un universo que permanecerá vigente dentro del imaginario colectivo por sus emblemáticos villanos como el temible "Vecna" y los "Demogorgons.

Última temporada de Stranger Thing de Netflix llega a su final. Foto: X

¿Quiénes son los hermanos Duffer?

Los creadores de la serie que se ha consolidado como una de las producciones más grandes en la historia del streaming, cargada de referencias al cine de horror y ciencia ficción, así como a la cultura pop, son los gemelos Matt y Ross Duffer.

Los hemanos Duffer nacieron un 15 de febrero de 1984 en Durham, Carolina del Norte, se sabe que desde niños tenían una fascinación muy grande por ver películas en VHS, la cual tomó un nuevo rumbo en sus vidas después de recibir una videocámara obsequiada por sus padres.

Los hermanos son escritores y productores de la serie de Netflix. Foto: AP

Desde la secundaria, los Duffer ya se dedicaban a la realización cinematográfica en un formato casero y, al concluir la preparatoria ingresaron al Dodge College of Film and Media Arts de la Universidad Chapman en Orange, California.

De acuerdo a lo que han contado en distintas entrevistas, Stranger Things inicialmente fue bautizada bajo el nombre “Montauk”, sin embargo su proyecto fue rechazado en múltiples ocasiones, hasta que fue aceptado por Netflix.

Películas y series de los Hermanos duffer

We All Fall Down (2005)

Wayward Pines (2015)

Hidden

Stranger Things (2016)

Entre Emmys, Grammys y un Premio Peabody, la industria del entretenimiento ha reconocido el gran talento de los realizadores con cada temporada de Stranger Things.

