Drake Bell y Robe Grill recrean tacos de espagueti al estilo Nickelodeon y causan furor en redes

Entre las figuras más destacadas de , Drake Bell se volvió el actor favorito de muchas personas que crecieron viendo la programación del canal infantil, pues marcó a toda una generación con series como Drake & Josh, iCarly, Victorious y Big Time Rush.

Por este motivo, el video mas reciente del creador de contenido Robe Grill causó furor en redes sociales al invitar a y, como ya es su costumbre, juntos cocinaron uno de los platillos más icónicos de Nickelodeon: Tacos de Espagueti.

Drake Bell y Robe Grill recrean tacos de espagueti al estilo Nickelodeon

Con tan solo un día en plataformas digitales, el clip donde aparece el influencer junto a Drake Bell se volvió tendencia por recrear los Tacos de Espagueti, platillo que aparece en la serie iCarly.

Con la clásica receta para cocer la pasta, Robe Grill le dio un giro a la salsa boloñesa para acompañar el spaghetti, agregando un corte Rib Eye y añadiendo un toque crujiente en la tortilla metiéndola al horno por unos minutos.

Después de hacer la receta que aparece en pantalla, le dieron un toque mexicano con ayuda de chile jalapeño, destacando que el también cantante no le teme a los sabores que hay en el país.

@robegrill

Taco de Spaghetti con Drake Bell🌮🍝 ¿Quién si los probó alguna vez?👀 Video Completo en mi Canal 📺 #quechille

♬ original sound - robegrill

Cabe destacar que en el video completo de Youtube, recrearon más platillos de Nickelodeon como los Nachos al estilo Drake & Josh y la emblemática Cangreburger de Bob Esponja.

dcs

Google News

