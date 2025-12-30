Avengers Doomsday: nuevo adelanto desata la mejor ola de memes entre fans de Marvel

Un nuevo adelanto de Avengers: Doomsday sacudió al internet este 30 de diciembre levantando gran revuelo alrededor de la cinta que se estrenará el próximo año. El tráiler se volvió tendencia al presentar al emblemático "Thor" suplicando para reunir fuerzas antes de una difícil batalla.

"Padre, toda mi vida he respondido al ser convocado... Por el honor, el deber o la guerra. Pero ahora, el destino me ha dado algo que nunca busqué. Una hija, una vida que la tormenta no tocó. Otórgame la fuerza de los Padres de Todo, para que pueda luchar una vez más, derrotar a un enemigo más, y regresar a casa con ella. No como guerrero, sino como refugio, para enseñarle no el peligro, sino la paz interior. La que yo nunca conocí. Por favor, padre, escucha mis palabras", mencionó el vengador en la escena.

Las palabras de Chris Hemsworth, quien le da vida a "Thor", hizo que los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel aplaudieran que el personaje retomara seriedad, tras mostrar toques cómicos en sus últimas apariciones.

Lo anterior, desató una ola de reacciones entre los usuarios de X, quienes no pudieron contener los más divertidos memes sobre la esperada entrega.

Nuevo adelanto de "Avengers: Doomsday" desata los mejores memes

A pesar de que las palabras del icónico superhéroe conmovieron a varios usuarios que aplaudieron que "le habían regresado la 'dignidad' al personaje", muchos extrañaron al "gordo Thor".

Usuarios reaccionaron con humor al nuevo avance de la película. Foto: Redes Sociales

Las comparaciones con "Avatar" sobre las producciones más ambiciosas con mayor número de ganancias en taquilla, no se hicieron esperar.

usuarios destacaron la inversión en ambas producciones y la cantidad que ganaron. Foto: Redes sociales

Cabe destacar que fanáticos del MCU lanzaron una poderosa predicción ante la suplica de "Thor", dando pie a la creencia que "Dr. Doom" será el "mejor villano en la historia de la saga".

Usuarios reaccionaron con humor al nuevo avance de la película. Foto: Redes Sociales

Dentro del análisis al personaje, su nuevo corte de pelo también destacó en esta lluvia de memes.

Usuarios reaccionaron con humor al nuevo avance de la película. Foto: Redes Sociales

