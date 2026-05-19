¿A qué hora se estrena el final de The Boys?; horarios para México y Latinoamérica

La espera para los seguidores de la sátira superheroica más cruda de la televisión llega a su fin. Tras cinco temporadas de una narrativa que desafía los tropos convencionales del género, The Boys presenta su capítulo final (el cual promete una resolución definitiva a los conflictos éticos y sangrientos que definen a la producción).

Prime Video ha mantenido bajo estricto hermetismo los detalles de la trama, aunque las filtraciones sugieren que el cierre no dejará indiferente a la audiencia global.

"The Boys" estrena su quinta temporada. Foto: Amazon Prime

Lee también: Spider-Noir en Prime Video; revelan fecha de estreno y duración de sus episodios

Horario exacto de estreno y disponibilidad en streaming

Para los espectadores en territorio mexicano y el resto de la región, la sincronización con los servidores globales es fundamental. De acuerdo con datos publicados por el medio especializado The Hollywood Reporter, la plataforma de Amazon suele liberar sus contenidos originales de manera simultánea en todo el mundo. En el caso específico de este desenlace, la programación oficial establece los siguientes parámetros:

México: 02:00 horas (tiempo del centro de México) del miércoles 20 de mayo.

02:00 horas (tiempo del centro de México) del miércoles 20 de mayo. Colombia y Perú: 03:00 horas del miércoles 20 de mayo.

03:00 horas del miércoles 20 de mayo. Chile y Venezuela: 04:00 horas del miércoles 20 de mayo.

04:00 horas del miércoles 20 de mayo. Argentina y Brasil: 05:00 horas del miércoles 20 de mayo.

Esta estrategia de lanzamiento nocturno (especialmente durante la madrugada en América Latina) busca mitigar el impacto de las filtraciones en redes sociales, obligando a los aficionados más entusiastas a madrugar para evitar los adelantos no deseados.

Según detalla el portal de análisis de audiencias Variety, la serie ha mantenido niveles de visualización récord, consolidándose como la propiedad intelectual más valiosa para Amazon MGM Studios.

THE BOYS empodera con dosis de humor

Lee también:CCXP México 2026: Rulo Valdés y la maestría de convertir la CDMX en un escenario de leyenda

Funciones especiales en salas de cine

Una de las grandes sorpresas para el mercado local es la incursión de este contenido en la pantalla grande. Fuentes de la industria cinematográfica confirman que el episodio final (titulado "Blood and Bone") contará con proyecciones especiales en complejos de exhibición comercial . Esta alternativa permite experimentar el clímax de la batalla entre Billy Butcher y Homelander en formatos de alta tecnología que emulan movimiento y efectos ambientales (como el sistema 4DX).

También te interesará:

Luna Azul: ¿cuándo y a qué hora ver la segunda luna llena de mayo?; consulta aquí cómo verla

Caso “Perfect Day”; 5 cosas que debes saber sobre Mahahual, el puerto mexicano que se volvió viral por megaproyecto acuático

Hot Sale 2026 ya tiene fecha; estas son las tiendas y marcas que ofrecerán descuentos en México

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov