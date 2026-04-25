CCXP México 2026: Rulo Valdés y la maestría de convertir la CDMX en un escenario de leyenda

Este sábado durante la CCXP México 2026, una de las figuras más relevantes del dibujo nacional, Rulo Valdés, compartió reflexiones profundas sobre su trayectoria en las grandes ligas del noveno arte. Valdés, reconocido por su participación en proyectos de alto perfil como Batman: The World, ha logrado consolidar un estilo que fusiona la identidad visual mexicana con el lenguaje universal de los superhéroes. Durante su intervención, el artista enfatizó que su enfoque no reside únicamente en la estética, sino en la capacidad de dotar a los entornos de una personalidad propia, tal como hizo con la Ciudad de México al retratarla como un personaje vivo dentro del universo de DC Comics.

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Su estilo que fusiona la identidad visual mexicana con el lenguaje universal de los superhéroes. Foto: Andrea Oliva

La narrativa como eje: El director de cine detrás del lápiz

Para Valdés, el proceso de enfrentarse a un guion nuevo se asemeja más a la labor de un director cinematográfico que a la de un ilustrador convencional.

El artista explica que su "voz propia" o estilo surgió de la necesidad de encontrar un distintivo a través de la narrativa. Al recibir una historia, su prioridad es cuidar la ambientación, el enfoque de la cámara y, fundamentalmente, el "casting" y los gestos de los personajes.

De acuerdo con el ilustrador, el guion funciona como una guía que le permite actuar como una especie de juglar, donde la música de la historia se encuentra en la iluminación y el color, elementos que prefiere gestionar personalmente para asegurar la atmósfera deseada.

Este nivel de detalle lo ha llevado a abrazar técnicas que anteriormente evitaba. Valdés confiesa que, en etapas tempranas de su carrera, sentía resistencia hacia elementos complejos como escenarios elaborados, vehículos o animales. No obstante, en la actualidad considera que el entorno es esencial para enriquecer la obra. (El artista se define ahora como alguien "barroco" en su atención al detalle), bajo la premisa de que los ilustradores son, en última instancia, "esclavos de la historia". Esta evolución técnica le ha permitido destacar en publicaciones internacionales, posicionando su trabajo en una perspectiva global.

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Rulo Valdés, reconocido por su participación en proyectos de alto perfil como Batman: The World. Foto: Especial

Realidad profesional: Más allá del sueño de las grandes ligas

Trabajar para editoriales como Marvel o DC es a menudo visto como la meta definitiva, pero Valdés ofrece una visión pragmática de esta experiencia. Si bien reconoce la satisfacción emocional de ver a personajes icónicos como Wolverine bajo su trazo, también señala que se trata de un trabajo con exigencias similares a las de cualquier gran industria. Con antecedentes en agencias de publicidad de renombre internacional (como McCann Erickson o BBDO), el ilustrador compara la maquinaria de los cómics con la producción para grandes marcas: se recibe el encargo, se produce con excelencia y el ciclo termina.

Rulo Valdés, reconocido por su participación en proyectos de alto perfil como Batman: The World. Foto: Especial

La disciplina es, por tanto, el pilar que sostiene su carrera frente a las entregas (deadlines) brutales que caracterizan al sector. Ante el bloqueo creativo o el agotamiento físico, Valdés recurre a su entorno personal, rodeado de libros y figuras que le recuerdan su conexión inicial con el arte, aunque admite que la realidad es menos romántica. "Cuando son las 3 de la mañana y tienes que entregar 10 páginas y vas en la página 3, es una catarsis", menciona el artista.

Su consejo para las nuevas generaciones de ilustradores digitales es claro: entender el dibujo como una profesión que requiere una tolerancia alta a la frustración y un estudio constante, comparable al de cualquier especialidad científica o técnica.

De acuerdo con investigaciones sobre la industria del cómic en sitios especializados como The Comics Journal o CBR (Comic Book Resources), la transición de artistas latinoamericanos a mercados internacionales depende no solo del talento, sino de la capacidad de adaptación a estos flujos de trabajo industriales. Valdés concluye que su compromiso actual, además de seguir contando historias propias como Living With Shine, es transmitir ese conocimiento a quienes vienen detrás en esta "carrera de fondo".

Rulo Valdés, reconocido por su participación en proyectos de alto perfil como Batman: The World. Foto: Especial

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