CCXP México 2026: Figuras de Marvel Legends muestran gran revelación de Spider-Man Brand New Day; así es la colección

Hasbro sorprende a los coleccionistas en el "Omelete Stage" de Dos Equis (XX), con el anuncio de piezas inéditas que incluyen a un renovado Hulk y el debut de tecnología en articulaciones para el trepamuros.

La edición 2026 de la CCXP México se ha convertido en el epicentro de las noticias para los entusiastas del coleccionismo. Durante el esperado escenario Omelete Stage by Dos Equis, representantes de la marca Marvel Legends, encabezados por el mercadólogo Dan Yun, presentaron los prototipos físicos de la nueva línea inspirada en "Spider-Man: Brand New Day".

El evento no solo sirvió para exhibir figuras de acción, sino para confirmar que la empresa ha invertido más de un año en el desarrollo de moldes completamente nuevos que buscan elevar el estándar de la línea económica y de lujo.

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La marca Marvel Legends Series dio a conocer los diseños nuevos de sus figuras de acción de Spider-Man y Hulk. Foto: Andrea Oliva

De acuerdo con las declaraciones de los diseñadores en el panel, la pieza central de esta oleada es el nuevo Spider-Man. Esta figura destaca por un esquema de color azul renovado y un torso rediseñado que mejora significativamente la articulación en la zona de la espalda (permitiendo rangos de movimiento más naturales para las poses icónicas del héroe).

Yun afirmó que han trabajado en esta línea por casi 13 meses tras recibir las directrices de sus socios en Sony y Disney, asegurando que esta versión es una de las más nostálgicas y fieles al diseño del cómic hasta la fecha.

El regreso de Spider-Man Noir y un Hulk de escala superior

Una de las revelaciones que generó mayor ovación fue el retorno de Spider-Man Noir. Según el equipo de diseño de Hasbro, este personaje no recibía una actualización en este formato específico desde hace años (siendo la versión anterior una pieza exclusiva de difícil acceso). La nueva iteración incluye accesorios de batalla inéditos y piezas esculpidas desde cero para las extremidades.

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Durante la presentación se reveló la nueva actualización de la figura inspirada en Spider-Man Noir. Foto: Andrea Oliva

De acuerdo con lo expuesto en la presentación, el elemento más distintivo es el acabado en blanco y negro, diseñado específicamente para coincidir con la estética del próximo show televisivo del personaje, aunque la figura mantiene sus raíces estéticas en las viñetas originales.

Por otro lado, la colección se expande con una figura de Hulk que rompe con la tendencia del reciclaje de piezas. Los presentadores enfatizaron que no se trata de un "repintado", sino de un cuerpo totalmente nuevo que alcanza los 8.75 pulgadas de altura, superando las dimensiones del modelo "Hulk Máximo" lanzado anteriormente.

Esta versión salvaje del gigante esmeralda incorpora accesorios de telaraña que pueden colocarse en sus manos, sugiriendo una confrontación directa con Spider-Man. Según fuentes especializadas como Marvel.com y los comunicados oficiales de Hasbro Pulse, estas piezas ya se encuentran disponibles para preventa inmediata tras la conclusión del panel.

En el evento dedicado a la marca Hasbro, se presentó una nueva figura de acción de Hulk, personaje de Marvel. Foto: Andrea Oliva

Recepción de la comunidad y detalles técnicos

A pesar del entusiasmo general, la recepción entre los coleccionistas veteranos presentes en el recinto de la Ciudad de México mostró matices interesantes.

Algunos asistentes, con más de una década de experiencia en la línea Marvel Legends, señalaron que, si bien los moldes han mejorado sustancialmente en cuanto a ingeniería, el esculpido del rostro de Hulk sigue siendo un punto de debate.

No obstante, el consenso favorece al nuevo Spider-Man por el esfuerzo en el remoldado, alejándose de los "reprints" básicos que han caracterizado a otras series recientes.

En la conferencia se mostraron las actualizaciones de figuras de acción de Spider-Man y Hulk, enfatizando en la mejora de articulaciones. Foto: Andrea Oliva

La colección también incluye una línea de 4.5 pulgadas dirigida a un público infantil y figuras de 12 pulgadas con articulaciones mejoradas. Para quienes buscan una experiencia más inmersiva, se presentó una máscara electrónica de Spider-Man que cuenta con movimiento en los lentes (ojos), simulando las expresiones faciales vistas en las adaptaciones cinematográficas.

Hasbro confirmó que todas las figuras mostradas durante la CCXP México 2026 estarán exhibidas en su stand principal para que los fanáticos puedan evaluar los detalles de pintura y articulación de cerca antes de realizar sus pedidos.

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