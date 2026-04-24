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La ya arrancó y a las afueras del Centro CitiBanamex las filas son inmensas para poder ingresar a la convención para los paneles, autógrafos y claro, mercancía exclusiva.

Disney, HBO, Paramount, Crunchy Roll y muchos otros son los estudios que han montado stands para mostrar un poco de los estrenos que tendrán este 2026.

Entre lo más esperado están los invitados especiales que para este viernes 24 son Cristopher Lloyd, Aaron Paul, Tom Wlaschina y Bruce Dickinson, que tendrán diferentes actividades.

En los puestos se pueden encontrar desde dulces, cereales y bebidas importadas, pasando por cartas Pokémon que llegan a los 66 mil pesos, autógrafos de famosos como Michael Jackson que varían de costo, pero el del rey del pop se oferta en 120 mil.

Los amantes del futbol también tienen mucho que ver, como las playeras autografiadas de David Trezegut, Negrete, Hugo Sánchez o una que pese a no tener firma fue usada por Lionel Messi en la copa América de 2011, que van de los 10 a los 300 mil pesos.

Tu niño interior también se irá con algo como la ropa de "Ruggrats" que se encuentra desde los 299 hasta los 800 pesos.

Foto: César González/EL UNIVERSAL.
Foto: César González/EL UNIVERSAL.

Horarios CCXP viernes

Los horarios para las actividades de la CCXP este viernes 24 de abril del 2026 para los autógrafos, fotos y paneles abarcan casi todo el día, aquí te dejamos la lista completa

Fotografías

  • Cristopher Lloyd 17:30 a 19:00
  • Aaron Paul 16:00 a 18:00
  • Tom Wlaschina 12:50 a 16:50
  • Bruce Dickinson 17:30 a 19:00

Autógrafos

  • Cristopher Lloyd 15:20
  • Aaron Paul 12:00 y 19:20
  • Tom Wlaschina 17:40

¿Qué es la CCXP?

La Comic Con Experience (CCXP), considerado el festival de cultura pop más grande del planeta, ha expandido su alcance hasta México para ofrecer una experiencia de gran escala. Desarrollado por Omelete Company y Ocesa, y con el respaldo de Banamex, el evento reúne en un solo espacio lo mejor del cine, las series, los cómics, los videojuegos y más.

En su segunda edición en territorio mexicano, logró convocar a más de 71 mil asistentes y la cobertura de más de 350 medios internacionales. La convención contó con la participación de 20 estudios, 136 marcas y ofreció más de 80 horas de contenido, distribuidas en escenarios temáticos como Thunder Stage by Cinemex, Omelete Stage by Dos Equis, Game Island by Telcel, Artists' Valley, Cosplay Universe y el Food & Snack Market by Fanta.

Más allá de sus cifras, el evento destacó por su impacto: reunió a 148 artistas, presentó 70 paneles y se consolidó como un espacio donde los fans pueden conectar, expresarse y celebrar su pasión. Desde su llegada, CCXPMX se ha posicionado como un punto de encuentro clave para la comunidad geek, ofreciendo experiencias memorables y dejando huella entre sus asistentes.

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