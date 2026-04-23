Entre viajes en el tiempo, dragones y ahora también heroínas de DC, la CCXP México 2026 está a horas de arrancar actividades.

Considerado como el evento como el festival de cultura pop más importante de Latinoamérica, el evento se realizará del 24 al 26 de abril en la Ciudad de México y como parte de sus actividades traerá a grandes invitados.

Estrellas de Hollywood, como el querido Doc de "Volver al futuro" y la nueva heroína de DC, "Supergirl" llegarán al Centro Banamex para presentar algunos de sus nuevos proyectos y convivir con sus fans.

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Aunque no hay una lista oficial, los organizadores ya han anunciado a parte de su cartel y aquí te dejamos a los confirmados... hasta ahora

¿Quiénes son los actores que participarán en la CCXP 2026?

Christopher Lloyd ("Volver al futuro")

Aaron Paul ("Breaking Bad")

Tom Wlaschiha ("Stranger Things")

Matt Smith ("House of the dragon")

Olivia Cooke ("House of the dragon")

Fabien Frankel ("House of the dragon")

Jack Huston ("Spider-Noir")

Lamorne Morris ("Spider-Noir")

Li Jun Li ("Spider-Noir")

Karen Rodríguez ("Spider-Noir")

Rebecca Romijn ("Star Trek")

Ethan Peck ("Star Trek")

Celia Rose Gooding ("Star Trek")

Paul Wesley ("Star Trek")

Milly Alcock ("Supergirl")

Alcock, que dará vida a la heroína de DC, encabezará un panel especial el domingo 26 de abril, acompañada del director Craig Gillespie, con presencia en los escenarios principales del evento.

¿Cuánto cuestan los boletos para la CCXP y qué incluyen?

Existen diferentes tipos de boletos, desde los pases por día, con un costo de al rededor de 999 pesos y hasta el llamado epic pass que supera los 4 mil 200 pesos.

Viernes: $990

Sábado: $1,200

Domingo: $990

Abono 3 días: $1,990

Epic Pass: $4,275

Sin embargo, las experiencias especiales, como fotos con actores, autógrafos y convivencias para talentos como Lloyd y Aaron Paul se compran por separado y van desde los mil hasta los 3 mil 800 pesos.

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