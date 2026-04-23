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Mystery Saja cruza de la ficción a la Ciudad de México. , actor de doblaje detrás del personaje de , visitará la capital como parte de , el festival de cultura pop "más grande de latinoamérica".

El también cantante y presentador, quien interpreta la voz en inglés del personaje en la cinta de Netflix, se presentará el 25 y 26 de abril en el Centro Banamex, en los escenarios Thunder Stage by Cinemex y Omelete Stage by Dos Equis. Además de hablar sobre la producción, compartirá detalles del proyecto que fue reconocido como Mejor Película de Animación en los Premios Oscar y que obtuvo un Grammy por su banda sonora.

El actor también tendrá actividades especiales con fans, que incluyen sesiones de fotografía y firmas de autógrafos. Te contamos los detalles.

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¿Cuánto cuestan las experiencias con Kevin Woo?

El acceso con el intérprete está disponible a través de Ticketmaster

Fotografía individual:

  • Costo: $1,456 pesos mexicanos + cargos por servicio
  • Fechas: 25 y 26 de abril

Viernes 25 de abril

  • Fotos: 12:30, 13:50 y 19:10 horas
  • Autógrafos: 17:20 horas
  • Costo autógrafo: $1,108.75 pesos mexicanos + cargos por servicio

Sábado 26 de abril

  • Fotos: 12:00 y 18:20 horas
  • Autógrafos: 15:00 horas

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¿Quién es Kevin Woo?

Kevin Woo es un cantante y actor coreano-estadounidense con una trayectoria que abarca el K-pop, el teatro musical y el doblaje internacional.

Su carrera inició en Corea del Sur tras ser descubierto por una agencia a los 15 años, lo que lo llevó a dejar Estados Unidos para formarse como idol. Debutó con el grupo U-KISS en 2008, con el que permaneció hasta 2017 y participó en temas como "Man Man Ha Ni" y "Bingeul Bingeul".

Antes de ese proyecto, formó parte del grupo XING. Con el paso de los años, Woo diversificó su carrera hacia nuevos escenarios. En 2022 debutó en Broadway con el musical KPOP, una de las primeras producciones centradas en la industria musical coreana, y posteriormente participó en "Maybe Happy Ending."

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