“Soda Pop” y “Your Idol” muestran dos caras de la película animada "K-pop Demon Hunters". En la historia, Mystery, miembro de la boyband Saja Boys y voz principal, cobra vida con la interpretación de Kevin Woo, quien visitará la Ciudad de México para la CCXP en el Centro de Convenciones de Citibanamex.

El cantante, actor y presentador coreano-estadounidense se encontrará con sus fanáticos el sábado 25 y domingo 26 de abril, donde su participación incluirá una actuación musical, además de sesiones de fotos y firmas de autógrafos.

Desde el escenario, Woo compartirá detalles del éxito de la película de Netflix, que ha ganado reconocimiento internacional.

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¿Quién es Kevin Woo?

En "K-pop Demon Hunters", Kevin Woo retoma su experiencia como idol del K-pop, una carrera que duró casi una década, para interpretar las canciones de Saja Boys y dar vida al adorable y demoniaco Mystery.

El cantautor, originario de California, es conocido en la industria coreana por haber sido parte del grupo U-KISS, que debutó en 2008 con éxitos como “Man Man Ha Ni” (2009) y “Bingeul Bingeul” (2010).

Fue descubierto por una agencia coreana a los 15 años, lo que lo llevó a mudarse a Corea del Sur para perseguir su sueño de convertirse en estrella del K-pop. En distintas entrevistas, ha contado que, al crecer como asiático-estadounidense, no se veía representado en los medios, lo que reforzó su interés por la cultura coreana.

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Antes de consolidarse con U-KISS,grupo al que perteneció de 2008 a 2017 bajo la compañía NH Media, también formó parte de la banda XING. En ese momento, el K-pop aún no tenía el alcance global que tiene hoy.

Tras su etapa como idol, Woo amplió su carrera hacia otros escenarios. En 2022 debutó en Broadway con el musical KPOP, una de las primeras producciones centradas en la industria del pop coreano, y también participó en Maybe Happy Ending, obra reconocida en circuitos internacionales.

En el ámbito actoral, ha participado en proyectos como K-POPS!, dirigida por Anderson .Paak, donde interpreta a una estrella del pop.

Su participación en K-pop Demon Hunters ha impulsado nuevamente su proyección internacional. El OST de la película ha logrado posicionarse en listas como el Hot 100 de Billboard, mientras que su audiencia en plataformas como Spotify ha crecido de manera significativa.

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