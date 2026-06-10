Encontrar un smartphone con buenas prestaciones y un precio accesible no siempre es sencillo, pero Amazon México tiene una oferta que ha llamado la atención de los usuarios.

Se trata de un Samsung Galaxy que actualmente cuenta con un descuento del 38%, lo que permite adquirirlo por menos de 5 mil 500 pesos.

Con características pensadas para el uso diario, una cámara versátil y una batería capaz de acompañarte durante toda la jornada, este dispositivo se posiciona como una alternativa interesante para quienes buscan renovar su celular sin realizar una gran inversión.

El Samsung Galaxy que puedes comprar por menos de 5 mil 500

Samsung Galaxy A37 5G Gris 256GB

Samsung Galaxy A37 5G Gris 256 GB es un smartphone diseñado para quienes buscan una combinación equilibrada entre rendimiento, almacenamiento y conectividad de última generación sin tener que invertir en un dispositivo de gama premium. Gracias a su compatibilidad con redes 5G, permite disfrutar de descargas más rápidas, videollamadas fluidas y una mejor experiencia al navegar por internet o consumir contenido multimedia.

Uno de sus principales atractivos es su amplia capacidad de almacenamiento de 256 GB, que brinda espacio suficiente para guardar miles de fotografías, videos, aplicaciones y documentos sin preocuparse constantemente por liberar memoria. Además, incorpora una pantalla de gran tamaño con colores vibrantes y buena definición, ideal para disfrutar de redes sociales, series, películas y videojuegos.

En el apartado fotográfico, el Galaxy A37 5G integra un sistema de cámaras versátil que permite capturar imágenes detalladas tanto de día como en condiciones de iluminación más complejas. A esto se suma una batería de larga duración que puede acompañar al usuario durante toda la jornada, reduciendo la necesidad de recargas frecuentes.

[Publicidad]

Consigue este producto a tan solo $5,499.00