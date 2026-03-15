Más Información

El concierto de Bruno Mars y un segundo viernes 13, en los memes de la semana

El concierto de Bruno Mars y un segundo viernes 13, en los memes de la semana

“No me arrepiento de nada de lo que hice”: entrevista de Alfredo Bryce Echenique

“No me arrepiento de nada de lo que hice”: entrevista de Alfredo Bryce Echenique

El niño que sobrevivió al callejón oscuro que nunca pudo olvidar: in memoriam de Alfredo Bryce Echenique

El niño que sobrevivió al callejón oscuro que nunca pudo olvidar: in memoriam de Alfredo Bryce Echenique

Soseki: un clásico japonés presentado por Mariana Enriquez (fragmento de relato por Natsume Soseki)

Soseki: un clásico japonés presentado por Mariana Enriquez (fragmento de relato por Natsume Soseki)

"Somos lo que queda marcado en nuestro cuerpo": entrevista a Elisa Díaz Castelo

"Somos lo que queda marcado en nuestro cuerpo": entrevista a Elisa Díaz Castelo

Beber a tres metros bajo tierra

Beber a tres metros bajo tierra

A unas horas de que comience la ceremonia de los la expectativa crece entre los seguidores del cine alrededor del mundo.

La gala, organizada por la Academia de Artes y Cinecias Cinematográficas, reunirá a algunas de las figuras más importantes de la industria para celebrar a lo mejor de la pantalla grande.

Mientras las estrellas llegan a la alfombra roja y el Dolby Theatre se prepara para convertirse en el centro de atención, las apuestas sobre quién ganará la estatuilla a mejor actor, director y película ya comienzan a correr.

Lee también

Esta año "Sinners", protagonizada por Michael B. Jordan, lidera las nominaciones con 16 candidaturas, la cifra más alta en la historia de estos premios, pues supera el récord impuesto por “All About Eve”, “Titanic” y “La La Land”.

Detrás aparece "One Battle After Another", con 13, y para muchos la favorita. Otras producciones con presencia importante son "Frankenstein", del mexicano Guillermo del Toro, "Marty Supreme" y "Sentimental Value", que acumulan varias candidaturas en distintas categorías técnicas y artísticas.

Espectáculos 03:38 PM

Detrás de bambalinas del Oscar 2026

El exclusivo bar del Dolby Theatre está listo para recibir a las más grandes estrellas de Hollywood. La estancia es solo para famosos y la carta incluye bebicas nacionales.

Espectáculos 03:26 PM

Las celebridades comienzan a llegar

La alfombra roja del Dolby Theatre ya vio desfilar a sus primeras estrellas. Desde muy temprano invitados, nominados y presentadores comenzaron a llegar al recinto para celebrar a lo mejor del cine internacional. 

Una de las primeras en arribar fue la nominada a Mejor Actriz, Rose Byrne, quien deslumbró con un vestido strapless en color negor y aplicaciones en forma de flores. 

Por su parte, la actriz Mckenna Grace robó suspiros con un espectacular vestido princesa en color rosa.

Felicity Jones, Barbie Ferreira, Bruna Marquezine y el actor Kumal Najiani fueron otros de los asistentes. 

Mckenna Grace en un espectacular verstido rosa, a su llegada a la alfombra roja de los Oscar 2026. Foto: AP.
Mckenna Grace en un espectacular verstido rosa, a su llegada a la alfombra roja de los Oscar 2026. Foto: AP.

Espectáculos 10:42 AM

¿Quiénes son los mexicanos que pondrán en alto el nombre de México en los Oscar 2026?

Como ya es costumbre, México se ha hecho presente en la entrega del Oscar, aunque en esta ocasión la fuerza nacional se ha concentrado en la maestría técnica y creativa detrás de las cámaras más que frente a ellas. Guillermo del Toro encabeza la representación mexicana con su aclamada versión de "Frankenstein", una producción que, aunque no lo incluyó en la terna de mejor dirección, compite con fuerza en categorías clave como Mejor película y mejor guion adaptado.

A este orgullo nacional se suma el veterano sonidista José Antonio García, quien logra una nueva nominación en su carrera gracias a su impecable trabajo en "One Battle After Another". La presencia de México también se extiende a las grandes superproducciones internacionales del año a través del talento de Cruz Martínez e Ivel Hernández, quienes forman parte de los equipos técnicos que hicieron posibles los universos visuales de "K-Pop Demon Hunters" y "Avatar: Fire and Ash", respectivamente.


Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Odiseo Bichir se quiebra al hablar del accidente de su hijo José Ángel Bichir: “No estoy en condiciones”. Foto: instagram @joseangelbichir

Odiseo Bichir se quiebra al hablar del accidente de su hijo José Ángel Bichir: “No estoy en condiciones”

Princesa Diana quería que Harry fuera rey y no William: la revelación que sacude a la realeza. Foto: AP

Princesa Diana quería que Harry fuera rey y no William: la revelación que sacude a la realeza

Bárbara de Regil critica a La Casa de los Famosos y desata polémica “El día que me veas ahí es porque debo dinero” (VIDEO). Foto: TikTok @barbara_deregil2012

Bárbara de Regil critica a La Casa de los Famosos y desata polémica: “El día que me veas ahí es porque debo dinero” (VIDEO)

Dakota Johnson. Photo by Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Dakota Johnson se quita la lencería y posa en una atrevida sesión junto a la piscina

¿Quién es José Ángel Bichir, actor que cayó de un tercer piso en CDMX? ¿Fue pareja de Belinda? Foto: Instagram @joseangelbichir

¿Quién es José Ángel Bichir, actor que cayó de un tercer piso en CDMX? ¿Fue pareja de Belinda?

[Publicidad]