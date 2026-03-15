A unas horas de que comience la ceremonia de los Premios Oscar 2026, la expectativa crece entre los seguidores del cine alrededor del mundo.

La gala, organizada por la Academia de Artes y Cinecias Cinematográficas, reunirá a algunas de las figuras más importantes de la industria para celebrar a lo mejor de la pantalla grande.

Mientras las estrellas llegan a la alfombra roja y el Dolby Theatre se prepara para convertirse en el centro de atención, las apuestas sobre quién ganará la estatuilla a mejor actor, director y película ya comienzan a correr.

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Esta año "Sinners", protagonizada por Michael B. Jordan, lidera las nominaciones con 16 candidaturas, la cifra más alta en la historia de estos premios, pues supera el récord impuesto por “All About Eve”, “Titanic” y “La La Land”.

Detrás aparece "One Battle After Another", con 13, y para muchos la favorita. Otras producciones con presencia importante son "Frankenstein", del mexicano Guillermo del Toro, "Marty Supreme" y "Sentimental Value", que acumulan varias candidaturas en distintas categorías técnicas y artísticas.

Espectáculos 03:38 PM Detrás de bambalinas del Oscar 2026 El exclusivo bar del Dolby Theatre está listo para recibir a las más grandes estrellas de Hollywood. La estancia es solo para famosos y la carta incluye bebicas nacionales.

Detrás de bambalinas de los Premios Oscar 2026: así se ve el bar exclusivo dentro del Dolby Theatre. La estancia es solo para famosos.

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Espectáculos 03:26 PM Las celebridades comienzan a llegar La alfombra roja del Dolby Theatre ya vio desfilar a sus primeras estrellas. Desde muy temprano invitados, nominados y presentadores comenzaron a llegar al recinto para celebrar a lo mejor del cine internacional. Una de las primeras en arribar fue la nominada a Mejor Actriz, Rose Byrne, quien deslumbró con un vestido strapless en color negor y aplicaciones en forma de flores. Por su parte, la actriz Mckenna Grace robó suspiros con un espectacular vestido princesa en color rosa. Felicity Jones, Barbie Ferreira, Bruna Marquezine y el actor Kumal Najiani fueron otros de los asistentes.

Mckenna Grace en un espectacular verstido rosa, a su llegada a la alfombra roja de los Oscar 2026. Foto: AP.