La noche más importante del cine está por llegar y muchos ya se preguntan dónde podrán ver la entrega de los Premios Oscar 2026. La ceremonia, que cada año reúne a las mayores estrellas de Hollywood, promete momentos virales, discursos emotivos y varias sorpresas en las categorías principales.

Si no quieres perderte ni la alfombra roja ni la premiación, aquí te contamos en qué canales y plataformas se transmitirá en México, a qué hora empieza y quiénes encabezarán la cobertura.

¿Dónde ver los Premios Oscar 2026?

La ceremonia se llevará a cabo el domingo 15 de marzo de 2026 y será conducida por el comediante Conan O’Brien. La transmisión comenzará a las 17:00 horas (tiempo del centro de México).

En México habrá tres opciones para seguir la entrega de los premios:

TNT (TV de paga)

HBO Max (streaming)

Azteca 7 (TV abierta)

Para quienes no tengan televisión de paga o plataformas de streaming, la ceremonia también podrá verse gratis en televisión abierta a través de Azteca 7, donde se transmitirá la alfombra roja del evento y la ceremonia de premiación.

La cobertura del canal estará encabezada por Linet Puente, Ricardo Casares, Javier Ibarreche, Pamela Cortés y la influencer Chingu Amiga y Javier Ibarreche, quienes comentarán los momentos más destacados de la noche.

Por su parte, en la ceremonia internacional participarán diversas celebridades encargadas de presentar premios, entre ellas Javier Bardem, Chris Evans, Demi Moore, Kumail Nanjiani y Maya Rudolph.

¿Cuál es la película con más nominaciones en 2026?

En esta edición, “Sinners” (2025) rompió el récord como la película más nominada del año al obtener 16 nominaciones.

Le siguen:

“Una batalla tras otra” (2025) con 13 nominaciones

“Marty Supreme” (2025) con 9 nominaciones

“Frankenstein” (2025) con 9 nominaciones

“Sentimental Value” (2025) con 9 nominaciones

“Hamnet” (2025) con 8 nominaciones

La más reciente película dirigida por Ryan Coogler incluso superó el histórico récord de nominaciones que tenían “Titanic” (1997), “La La Land” (2016) y “All About Eve” (1950), producciones que alcanzaron 14 nominaciones cada una en sus tiempos.

