Más Información

Trabajos en Parques de la Memoria fueron avalados por el Consejo de Arqueología, responde el INAH

Trabajos en Parques de la Memoria fueron avalados por el Consejo de Arqueología, responde el INAH

Ante polémica de la Colección Gelman, INBAL afirma que no autorizará exportación definitiva de obras con declaratoria

Ante polémica de la Colección Gelman, INBAL afirma que no autorizará exportación definitiva de obras con declaratoria

Mil escritores firman un libro en blanco; protestan contra el uso de sus obras para entrenar IA

Mil escritores firman un libro en blanco; protestan contra el uso de sus obras para entrenar IA

Remodelan escuelas de educación artística y cultural

Remodelan escuelas de educación artística y cultural

Reconstrucción de edificios mayas por el INAH, "una aberración nunca vista"

Reconstrucción de edificios mayas por el INAH, "una aberración nunca vista"

Estrenan documental sobre Helio Flores en la Cineteca Nacional; el caricaturista pide que se mantenga la caricatura política y no se use IA

Estrenan documental sobre Helio Flores en la Cineteca Nacional; el caricaturista pide que se mantenga la caricatura política y no se use IA

Un menú internacional con miles de botellas de tequila, vino y champaña, y cientos de kilos de caviar, queso y carne saciará a la crema y nata de Hollywood el domingo luego de la entrega de los

El Baile de los Gobernadores, como se le conoce a la tradicional fiesta que se celebra inmediatamente después de la ceremonia, ofrecerá este año platos tradicionales, como el clásico pastel de pollo del chef Wolfgang Puck, y novedades como una gran estación de sushi a la carta.

"Preparamos unos 25 mil platillos", explicó a la AFP Puck, quien ha estado a cargo del menú de la fastuosa fiesta por 32 años consecutivos.

"Puedes elegir comida japonesa, austríaca, o elegir el mejor filete. Puedes disfrutar de toda una variedad de platos, pastas, comida vegana y demás", agregó mientras flameaba un jugoso corte tomahawk en la presentación del menú a la prensa que se realizó este martes en Hollywood.

El reconocido chef garantizó que habrá opciones para todos los gustos, incluso en tiempos dominados por los medicamentos para adelgazar: "Puedes acompañar la carne con tu Ozempic en lugar de espinacas", bromeó.

Lee también:

Las cantidades son importantes en una fiesta de estas dimensiones. Puck anticipó 1.200 pasteles de pollo que demandarán 22 kilos de trufas negras, 1.000 platos de macarrones con queso, 30 kilos de caviar, 100 kilos de chuletas tomahawk y decenas de kilos de salmón ahumado para las tradicionales estatuillas en forma de Óscar.

En la oferta de bebidas, los socios de la fiesta alistan miles de botellas de vinos de diferentes regiones a cargo de la casa Domaine Clarence Dillon, de champaña Piper-Heidsieck y de sake Dassai.

Los cócteles estarán a cargo, nuevamente, del tequila Don Julio.

Lorenzo Antinori prepara un cóctel con tequila Don Julio en la vista previa del Baile de los Gobernadores de la 98.ª edición de los Premios Oscar en el Ray Dolby Ballroom en Hollywood, California, el 10 de marzo de 2026. FOTO: VALERIE MACON / AFP.
Lorenzo Antinori prepara un cóctel con tequila Don Julio en la vista previa del Baile de los Gobernadores de la 98.ª edición de los Premios Oscar en el Ray Dolby Ballroom en Hollywood, California, el 10 de marzo de 2026. FOTO: VALERIE MACON / AFP.

Este año las estrellas podrán beber tragos como "El mejor del show", "Maestro Martini" o "La secuela" con inspiraciones mexicanas e italianas, dijo Lorenzo Antinori, cofundador del prestigioso Bar Leone en Hong Kong.

Y para el postre, miles de estatuillas doradas de chocolate garantizarán que todos puedan llevarse un Oscar a casa.

Lee también:

Un pastelero rocía pintura dorada para alimentos sobre un Oscar de chocolate durante la vista previa de la 98.ª edición de los Premios Oscar, en el Ovation Hollywood Complex, el 10 de marzo de 2026 en Hollywood, California. Foto: VALERIE MACON / AFP)
Un pastelero rocía pintura dorada para alimentos sobre un Oscar de chocolate durante la vista previa de la 98.ª edición de los Premios Oscar, en el Ovation Hollywood Complex, el 10 de marzo de 2026 en Hollywood, California. Foto: VALERIE MACON / AFP)

"Es tan difícil ganar un Oscar", dijo a AFP el chef Garry Larduinat. "Así que tener uno de chocolate y llevarlo a casa es muy especial. Y éste es el único lugar en el que lo puedes tener".

La 98ª ceremonia de los Premios de la Academia se celebra este domingo en Hollywood.

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pati Chapoy defiende a Christian Nodal tras acusaciones de “deudor alimentario”: “Nos consta que sí paga”. Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVERSAL / EFE

Pati Chapoy defiende a Christian Nodal tras acusaciones de “deudor alimentario”: “Nos consta que sí paga”

¿Quién es Miguel Gallego El hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula que cumplió 19 años y creció lejos de la fama. Foto: EFE/ EFE/Miguel Rajmil

¿Quién es Miguel Gallego? El hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula cumple 19 años: así luce comparado con “El Sol” a su misma edad

“La otra artista”: Kunno provoca ola de críticas tras comentario sobre Cazzu y el romance de Nodal con Ángela. Foto: Instagram Kunno / EFE/ Mario Guzmán

“La otra artista”: Kunno provoca ola de críticas tras comentario sobre Cazzu y el romance de Nodal con Ángela

Fátima Bosch vive incómodo momento en conferencia en Harvard piden que renuncie a su corona y ella se niega. Foto: Tomada de TikTok @hugodrcomerce

Exigen a Fátima Bosch renunciar a su corona en plena conferencia en Harvard y su respuesta desata polémica

Kylie Jenner enciende el internet con atrevida sesión con look transparente y lencería a la vista. Foto: Instagram

Kylie Jenner enciende el internet con atrevida sesión con look transparente y lencería a la vista

[Publicidad]