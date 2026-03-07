Faltan sólo unos días para saber quiénes son los ganadores del premio Oscar y seguramente no has podido ver todos los títulos por falta de tiempo, excesivo trabajo o porque la familia es prioridad y no han cuadrado tus fechas para una escapadita al cine.

Pero no te preocupes, porque ya la mayoría de los títulos que tienen por lo menos una nominación al galardón de la Academia se encuentran en plataformas. Y aquí te decimos dónde ver cada una de ellas para que no salgas de casa si quieres o puedes.

Lee también: Nominados al Oscar festejan juntos y sin competencia

HBO MAX

“Alabama: presos del sistema” (“The Alabama solution”): Nominado a Mejor Documental. Filmado con teléfonos de contrabando, este documental de HBO da una mirada a uno de los sistemas penitenciarios más peligrosos de los EU.

“Jurassic world: renace” (“Jurassic world: rebirth”): Nominada en la categoría de Efectos Visuales. Scarlett Johansson se mete en la piel de una aventurera que acepta la misión de conseguir sangre de los dinosaurios más grandes y quizá peligrosos existentes.

“La hora de la desaparición” (“Weapons”): A cierta hora de la madrugada, todos los niños de un pueblo se levantan y salen de su casa para no volver jamás. Amy Madigan da la cara por la película con su nominación en Coactuación Femenina.

“Pecadores” (“Sinners”): Nominada a Mejor Película. Un fenómeno de taquilla por mostrar el vampirismo desde una óptica distinta a la tradicional, primero por estar ubicado en pueblo, después por realizarse gran parte de la historia en el interior de una cantina y, al último, por un final que nadie espera.

“Una batalla tras otra” (“One battle after another”): La nueva cinta de Leonardo DiCaprio, que cuenta la historia de un ex revolucionario que debe regresar a la actividad para acabar con viejos enemigos. Es la gran favorita para llevarse el premio en Película y Dirección.

Lee también: Mexicanos vuelven a la pugna por el Oscar

NETFLIX

“Frankenstein”: ¿Hay algo más que decir de esta película, de la cual se ha escrito, hablado y visto mucho desde su estreno en Venecia?. Sólo desearle suerte al tapatío Guillermo del Toro quien está nominado en Guion Adaptado y en Película, esta última en su calidad de productor.

“Las guerreras K-Pop” (KPop Demon Hunters)

El fenómeno de Netflix 2025. La cinta, en la que participó el animador mexicano Cruz Contreras, aborda la vida de un grupo femenino de K-Pop que aniquila a demonios. La favorita para alzarse en la categoría de Animación.

“La vecina perfecta” (“The perfect neighbor”): Nominado en Mejor Documental. Un pequeño desacuerdo entre vecinos de Florida toma un giro letal, con imágenes de cámaras corporales de la policía y entrevistas que investigan las secuelas de las controvertidas leyes estatales de defensa propia.

“Sueño de trenes”: Nominada a Mejor Película. Una historia ubicada en los inicios del siglo pasado y que sigue a un leñador que ha perdido a su familia y debe tratar de adaptarse a su entorno.

MUBI

“Fue sólo un accidente” (“Yek tasadof-e sadeh”): Nominada en Película Internacional. El realizador Jafar Panahi obtuvo la Palma de Oro con esta fábula moral, que aviva la búsqueda de la verdad mediante una mezcla de comedia negra y urgente intensidad.

“La hermanastra fea” (“Den stygge stesøsteren”): Tiene la nominación de Maquillaje. Una historia de terror basada en el cuento clásico de la Cenicienta.

“Valor sentimental” (“Sentimental Value”): Protagonizada por Stellan Skarsgard, muestra la relación entre un cineasta que quiere retomar su carrera, pero tiene conflicto con sus hijas. Nominada en Película Internacional.

APPLE TV

“Abrazame en la luz” (“Come see me in the good light”): Mejor Documental. Dos poetas, ante una enfermedad terminal, emprenden un viaje en el que exploran el amor, la mortalidad y los momentos fugaces de la vida con humor.

“A través del fuego” (“The lost bus”): Mejores Efectos Visuales. La cinta con Matthew McConaughey y America Ferrera explora lo que salió mal en el incendio forestal más mortífero de Estados Unidos en un siglo, y cómo prevenir futuras tragedias.

“F 1: la película” ("F!: the movie") : Opta a Mejor Película. Cinta hecha para los amantes de la velocidad, filmada en varios Grandes Premios del Mundo, como el de México. Brad Pitt es un piloto retirado que es convencido para regresar a las pistas y apoyar a un joven talentoso, pero presumido.

Lee también: ¿Quién es Wagner Moura, el brasileño nominado al Oscar 2026 como Mejor actor?

PRIME VIDEO

“Bugonia”: Emma Stone aceptó raparse para un personaje femenino secuestrado por estar presuntamente inmiscuido en una invasión alienígena a la tierra. Importante: sólo disponible en renta y venta.

“La máquina” (“The smashing machine”): Nominada a Maquillaje. Cinta con Dwayne Jhonson “La Roca” interpretando a Mark Kerr, quien dominó en el ring en este siglo, pero su mayor batalla fue contra la adicción, el dolor, la fama y, sobre todo, contra sí mismo.

“Song sung blue: sueño inquebrantable” (“Song sung blue”): Basada en una historia real, dos músicos de la alegre banda tributo de Niel Diamond prueban que nunca es muy tarde para encontrar el amor y seguir tus sueños. Importante: sólo disponible en renta y venta.

FILMELIER+

"La voz de Hind Rajab" (“Sawt hind Rajab”): Nominada a Película Internacional. Recrea lo sucedido el 29 de enero de 2024, cuando voluntarios de la Media Luna Roja recibieron la llamada de emergencia de una niña de 6 años de edad que se encontraba atrapada en un auto bajo fuego en Gaza, mientras suplicaba para ser rescatada.

“Un don nadie contra Putin” (“Mr. Nobody against Putin”: Nominado a Mejor Documental, muestra lo ocurrido con un profesor ruso que documenta en secreto la transformación de la escuela de su pequeña ciudad en un centro de reclutamiento de guerra durante la invasión de Ucrania.

DISNEY+

“Elio”: Cinta con el sello de Pixar. El protagonista es un niño que de manera accidental se convierte en el embajador intergaláctico de la Tierra, después de ser transportado al Communiverse por extraterrestres para hacer contacto.

“Zootopia 2”: El largometraje muestra a sus protagonistas (una conejita y un zorro) enfrentando a un reptil que altera la vida de los mamíferos.

AÚN EN CINES

“Amelie y los secretos de la lluvia”

“Avatar fuego y cenizas”

“El agente secreto”

“Marty supremo”

“Hamnet”

“Si pudiera, te patearía”

“Sirat”

Lee también: Cruz Contreras, el mexicano que trabajó en "KPop Demon Hunters"; la cinta está nominada al Oscar

rad