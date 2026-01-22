Más Información

La obra de Esther Seligson bajo la lupa de escritores y críticos literarios jóvenes

“Héctor Cárdenas, un hombre que ha tratado de develar el mundo”: Ernesto Velázquez Briseño

Nace la Feria del Libro del Pensamiento Crítico

“Venezuela está en el inicio de un laboratorio delirante del poder”: Javier Téllez, artista y cineasta

INBAL dice que supervisará traslado a España y conservación de la Colección Gelman

Llaman a campaña de donación a favor del escritor Héctor Manjarrez

Con 34 años de edad y siete laborando en , el animador Cruz Contreras sabe que su labor está lejos de los reflectores, pero puede presumir que esta es, de alguna manera, su cuarta “nominación” al .

Como especialista en la hechura y ropa de los personajes animados, fue parte de "", la cinta fenómeno de animación que se apunta como la favorita para el Oscar, luego de haber ganado el Globo de Oro y el Critic Choice.

El mexicano formó parte del departamento de efectos visuales de la producción, esto es, todo lo que se hace en computadora para darle vida a los personajes.

Pero no se crea que sólo fue seguir un guion y obedecer al director, sino que necesitó de imaginación e inventiva para proponer cómo se moverían estas guerreras cazadoras de demonios.

Así que vio grupos femeninos surcoreanos como BLACKPINK, Ive y Twice para darse una idea de lo que haría y luego batalló con el cabello de Rumi, la de trenza morada y de Mira, quien luce el cabello largo rosa.

“Con Mira nos pasó muchas veces que no sabíamos cómo mover su cabello, sobre todo porque la animación estilizada”, dijo en su momento a EL UNIVERSAL.

En su filmografía se encuentra “Spider-Man: un nuevo universo”, ganadora del premio de la Academia en 2018, así como “Más allá de la luna” y “Monstruo del mar”, nominada al Oscar en 2021 y 2023, respectivamente.

“¡Ganamos un Globo de Oro!. Pensé que no iba a llorar, pero me ganaron las lágrimas. Y es que ustedes no saben, pero haber formado parte de este proyecto fue terapia para mí, me hizo levantarme de una situación que me había dejado en el suelo”, escribió en su cuenta de Facebook, horas después del triunfo de “Las guerreras del K-Pop”.

Contreras no sólo ha trabajado en películas animadas, sino también en historias de acción viva como “Liga de la justicia”, en la que hizo mover la capa de Superman, “Men in black internacional” y la más reciente entrega de “Los 4 fantásticos”.

“En el 2016 hacía cosas por diversión en la compu de mi casa en Cuernavaca, ahora me pagan por hacer lo mismo”, expresó en sus redes sociales.

