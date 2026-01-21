Los planes para Audrey Nuna cambiaron tras el éxito de "K-pop Demon Hunters", la película animada de Netflix que se convirtió en un fenómeno global, la más vista en su historia, al mezclar aventura, K-pop y animación contra demonios rivales como los Saja Boys. Nuna se convirtió en la voz cantada de Mira, integrante del grupo ficticio HUNTR/X, junto a EJAE (Rumi) y Rei Ami (Zoey), las tres interpretan hits como "Golden (Glowin' Version)" y "How It's Done", los cuales que siguen dominando las listas musicales mundiales.

Nuna, cuyo nombre real es Audrey Chu era inicialmente conocida como artista plástica emergente, fusionaba artes visuales con su pasión por la música, exploraba dualidades como la suavidad y la crudeza en sus creaciones inspiradas en la diversidad neoyorquina.

Nació el 2 de abril de 1999 en Nueva Jersey, es hija de inmigrantes coreanos, y creció inmersa en la vibrante escena cultural de Nueva York; antes de la fama masiva, abandonó el Clive Davis Institute para dedicarse independientemente a grabaciones desde los 17 años, debutó con sencillos como "Paper", "Soufflé" y "Time" en 2019, que mezclaban pop alternativo, R&B, hip-hop y trap.

Audrey Nuna, cuyo nombre real es Audrey Chu, nació el 2 de abril de 1999 en Nueva Jersey, hija de inmigrantes coreanos.

Su salto a la música

Su transición a la música profesional se aceleró en 2020 al firmar con Arista Records, parte de Roc Nation, lo que le abrió puertas en la industria global. Nuna se destacó por su estética contemporánea y colaboraciones, construyó un legado como compositora y rapera que desafía normas culturales, mientras integraba moda y artes visuales en su narrativa personal. Esta etapa independiente la posicionó como una voz innovadora de la herencia coreano-estadounidense, lo que prepara el terreno para su explosión en el entretenimiento audiovisual.

Como integrante de HUNTR/X estuvo con "Jimmy Kimmel Live" y en los MTV VMAs 2025; a sus 26 años, Audrey Nuna es una estrella mundial confirmada para eventos como la Feria Nacional de San Marcos 2026 en México, donde cerrará el Foro de las Estrellas el 2 de mayo.

Las cantantes estadounidenses Audrey Nuna, EJAE y Rei Ami, ganadoras del premio a la mejor película de animación por "KPop Demon Hunters", posan para la prensa durante la 31.ª edición de los Critics Choice Awards en el Barker Hangar de Santa Mónica, California, el 4 de enero de 2026.

La cinta "K-pop Demon Hunter" se convirtió en la película animada más vista en la historia de Netflix, acumuló 236 millones de visualizaciones en menos de diez semanas y superó récords previos. Su banda sonora, con hits como "Golden" (número 1 en Billboard Hot 100), "How It's Done" y "Glowin' Version", dominó listas globales de Spotify y superó a artistas reales como BTS y Blackpink.

