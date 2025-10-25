Más Información

La UNAM: laboratorio social y extraordinaria escuela de vida

La UNAM: laboratorio social y extraordinaria escuela de vida

Rebeldía, punk y rock, en el arte de Sergio Sánchez Santamaría

Rebeldía, punk y rock, en el arte de Sergio Sánchez Santamaría

En el Festival Cervantino, una denuncia sobre el aire que respiramos  

En el Festival Cervantino, una denuncia sobre el aire que respiramos  

El Premio Princesa de Asturias celebra la fuerza de  la cultura mexicana

El Premio Princesa de Asturias celebra la fuerza de  la cultura mexicana

Este sábado 25 de octubre, los Mumin celebran en la CDMX su cumpleaños 80 

Este sábado 25 de octubre, los Mumin celebran en la CDMX su cumpleaños 80 

El retrato oculto de Dora Maar, musa de Picasso, reaparece tras 80 años y se vende por 32 millones de euros

El retrato oculto de Dora Maar, musa de Picasso, reaparece tras 80 años y se vende por 32 millones de euros

El éxito de la , el largometraje más visto en la historia de Netflix con 344 millones de reproducciones desde finales de junio, marca un nuevo hito en la difusión de la cultura surcoreana en todo el mundo, explican sus directores.

"En Corea del Sur nos preguntamos si se trataba realmente de un producto coreano, ya que la película está realizada por un estudio estadounidense", Sony Pictures, dijo su codirectora Maggie Kang en una entrevista esta semana en París.

"Pero para mí sí, totalmente, porque todo lo que hay en ella ha pasado por nosotros (Maggie Kang y Chris Appelhans) y resulta que yo soy coreana", añadió.

Kang nació en Seúl y, aunque creció y pasó la mayor parte de su vida en Canadá, vuelve a menudo a su país natal, con el que mantiene un fuerte vínculo.

Según las últimas cifras de Netflix, la película ha acumulado 344 millones de visionados, un récord en la plataforma.

También es la primera vez que un producto procedente de la cultura surcoreana, pero fabricado fuera del país y en lengua inglesa, tiene tanto éxito, lo que demuestra la influencia cultural de este país asiático.

"Las guerreras k-pop" ("K-Pop Demon Hunters" en su título original) cuenta la historia del grupo de música HUNTR/X, cuyas tres cantantes son también cazadoras de demonios y protegen en secreto al mundo.

Lee también:

Gracias a su música y a la energía de sus fans, alimentan la barrera mágica que aprisiona las almas malvadas en otro universo.

Los directores de la película trabajaron con uno de los sellos discográficos más importantes de k-pop, The Black Label, para componer la música, como la pegadiza "Golden", que lleva semanas en lo más alto de las listas estadounidenses. Las canciones de la banda sonora se encuentran entre las más escuchadas en las plataformas desde el estreno del filme.

"Nos preocupaba si la comunidad del k-pop aceptaría a los personajes de la película como un grupo real, pero lo hicieron casi de inmediato", contó Kang.

La película combina varios elementos de la cultura surcoreana, incorporando referencias a la moda, la gastronomía y el folclore del país.

"Contamos con voces coreanas en todos los niveles (de la película), ya fuera para escribir la historia, la animación, la iluminación o la composición, y todas ellas contribuyeron a la autenticidad, no solo yo", insistió Kang, que reivindica contar una historia coreana y no coreana-estadounidense.

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Jennifer Lopez intenta todo, hasta la brujería, para reconquistar a Ben Affleck, revelan fuentes. Foto: Slaven Vlasic / AFP / Evan Agostini/ AP

Jennifer Lopez intenta todo, hasta la brujería, para reconquistar a Ben Affleck, revelan fuentes

Fans reclaman a Julión Álvarez por cantar con Nodal y Ángela Aguilar en palenque Foto: Captura de pantalla /TikTok

Fans reclaman a Julión Álvarez por cantar con Christian Nodal y Ángela Aguilar en palenque: “No, ahí no Julión"

Guadalupe Pineda defiende a su sobrina Ángela Aguilar ante críticas en redes “Es una niña, acaba de cumplir 22 años”. Foto: BECK / AFP / Tomada de Instagram @guadalupepinedaa

Guadalupe Pineda defiende a su sobrina Ángela Aguilar ante críticas en redes: “Es una niña, acaba de cumplir 22 años”

Buckingham prepara “plan de contingencia” ante posible regreso de Harry al Reino Unido y divorcio de Meghan Markle. Foto: AP

Buckingham prepara “plan de contingencia” ante posible regreso de Harry al Reino Unido y divorcio de Meghan Markle

Alessandra Ambrosio. Foto: EFE

Alessandra Ambrosio se une a la tendencia sin pantalón y desata glamour en Nueva York

[Publicidad]