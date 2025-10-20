Más Información

El robo de la Mona Lisa y los otros ocho robos que ha habido en el Museo del Louvre

El robo de la Mona Lisa y los otros ocho robos que ha habido en el Museo del Louvre

Robo en el Louvre pone en evidencia ola de asaltos en museos franceses

Robo en el Louvre pone en evidencia ola de asaltos en museos franceses

VIDEO: Robo histórico en el Louvre en solo 7 minutos; así fue el atraco de 9 joyas de la corona francesa

VIDEO: Robo histórico en el Louvre en solo 7 minutos; así fue el atraco de 9 joyas de la corona francesa

Estas son las joyas que fueron robadas del Museo del Louvre

Estas son las joyas que fueron robadas del Museo del Louvre

Cuatro ladrones del Louvre se llevaron ocho joyas de las nueve que robaron inicialmente

Cuatro ladrones del Louvre se llevaron ocho joyas de las nueve que robaron inicialmente

Las joyas robadas en el Louvre tienen un valor incalculable, dice el ministro del Interior de Francia

Las joyas robadas en el Louvre tienen un valor incalculable, dice el ministro del Interior de Francia

KPop Demon Hunters, la cinta animada de Sony que debutó este año en Netflix, se convirtió en la cinta más vista en la historia de la plataforma, de acuerdo con The Hollywood Reporter.

El fenómeno fue tan grande que, según analistas de Wall Street, esta historia de tres idols que luchan contra demonios, logró lo impensable: levantar las cifras del tercer trimestre de 2025 y reconectar a los usuarios más jóvenes con el streaming.

KPop Demon Hunters encabezó el ranking mundial de cintas más vistas en streaming, con más de 828 millones de minutos reproducidos, superando a producciones de Disney+ y HBO Max. Netflix ocupó cinco de los 10 primeros lugares de Nielsen.

El éxito de esta cinta confirma el peso global del K-pop como fenómeno cultural. Estética y narrativa juvenil, con rostros que no vienen de Hollywood, conforman la fórmula.

El miedo a la IA y el encanto del K-pop

El ascenso de KPop Demon Hunters ocurre en medio de un clima de incertidumbre tecnológica. Analistas como Benjamin Swinburne, de Morgan Stanley, señalaron que las acciones de Netflix han tenido un desempeño irregular debido a la “amenaza competitiva del contenido generado por inteligencia artificial”, impulsado por plataformas como Google Veo 3, Vibes de Meta y Sora 2 de OpenAI.

En el tercer trimestre de este año, Netflix se sostuvo con ayuda del K-pop, y apostó por eventos en vivo.

En septiembre, la transmisión del combate Canelo vs. Crawford reunió a 41 millones de espectadores, y ya se prepara el regreso de Stranger Things, The Witcher y El juego del calamar para cerrar el año con fuerza, además de podcasts en video producidos por Spotify.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Lupillo Rivera quiere que Belinda pise la cárcel tras negar su noviazgo? Esto se sabe. Foto: EFE/EPA/MOHAMMED BADRA / Luis Cortés/El Universal Espectáculos

¿Lupillo Rivera quiere que Belinda pise la cárcel tras negar su noviazgo? Esto se sabe

“Está fuera para siempre”: William y Kate toman una drástica decisión contra el príncipe Andrés. Foto: EFE/EPA/NEIL HALL // EFE/EPA/NEIL HALL

“Está fuera para siempre”: William y Kate toman una drástica decisión contra el príncipe Andrés

Emiliano Aguilar envía coqueto mensaje a Cazzu en medio de disputa con Nodal: “Aquí ando a la orden”. Foto: Cazzu IG / Emiliano Aguilar IG

Emiliano Aguilar envía 'coqueto' mensaje a Cazzu en medio de disputa con Nodal: “Aquí ando a la orden”

"Me dieron todos los anillos, pero no amor”: Jennifer Lopez afirma que ningún hombre la ha amado de verdad. Foto: Photo © 2025 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group

"Me dieron todos los anillos, pero no amor”: Jennifer Lopez afirma que ningún hombre la ha amado de verdad

Jessica Simpson. (Photo by Frederic J. Brown / AFP)

Jessica Simpson presume su cambio físico y se luce en ajustado vestido de látex

[Publicidad]