KPop Demon Hunters, la cinta animada de Sony que debutó este año en Netflix, se convirtió en la cinta más vista en la historia de la plataforma, de acuerdo con The Hollywood Reporter.

El fenómeno fue tan grande que, según analistas de Wall Street, esta historia de tres idols que luchan contra demonios, logró lo impensable: levantar las cifras del tercer trimestre de 2025 y reconectar a los usuarios más jóvenes con el streaming.

KPop Demon Hunters encabezó el ranking mundial de cintas más vistas en streaming, con más de 828 millones de minutos reproducidos, superando a producciones de Disney+ y HBO Max. Netflix ocupó cinco de los 10 primeros lugares de Nielsen.

El éxito de esta cinta confirma el peso global del K-pop como fenómeno cultural. Estética y narrativa juvenil, con rostros que no vienen de Hollywood, conforman la fórmula.

El miedo a la IA y el encanto del K-pop

El ascenso de KPop Demon Hunters ocurre en medio de un clima de incertidumbre tecnológica. Analistas como Benjamin Swinburne, de Morgan Stanley, señalaron que las acciones de Netflix han tenido un desempeño irregular debido a la “amenaza competitiva del contenido generado por inteligencia artificial”, impulsado por plataformas como Google Veo 3, Vibes de Meta y Sora 2 de OpenAI.

En el tercer trimestre de este año, Netflix se sostuvo con ayuda del K-pop, y apostó por eventos en vivo.

En septiembre, la transmisión del combate Canelo vs. Crawford reunió a 41 millones de espectadores, y ya se prepara el regreso de Stranger Things, The Witcher y El juego del calamar para cerrar el año con fuerza, además de podcasts en video producidos por Spotify.