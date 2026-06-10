Este miércoles 10 de junio continúan las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en varios estados como parte de las acciones de protesta por la huelga nacional, en la que su principal demanda, es la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ,CHIS.- Maestros adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), aseguraron que debido a la falta de respuesta del gobierno federal continuarán con el bloqueo a la planta de almacenamiento y distribución de Petróleos Mexicanos,(Pemex), ubicada en la entrada de la zona poniente de Tuxtla Gutiérrez.

A 72 horas del cierre de las instalaciones de la paraestatal, los docentes integrados en Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), afirmaron que como gremio inconforme han sido responsables, y además generan posibilidades para que la presidenta Claudia Sheinbaum y los dirigentes magisteriales establezcan una mesa de diálogo con sentido resolutivo.

Las demandas principales del magisterio disidente chiapaneco, son la abrogación de la reforma educativa y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

CNTE endurecen protestas y exigen diálogo con Sheinbaum. Foto: Captura de pantalla

La exigencia a Sheinbaum es que se siente con la Comisión Nacional Unica de Negociación (CNUN) y que en ella se plantee la solución a las dos demandas principales.

La CNTE advirtió que si la respuesta continúa de acuerdo con el contenido de los dos documentos entregados, la Asamblea Nacional Representativa seguirá sesionado para acordar las próximas acciones que se realizarán en Tuxtla Gutiérrez, y en otros estados

[Publicidad]

Puntualizó que si no tuvieran respuestas satisfactorias del gobierno a sus requerimientos, seguirán la huelga nacional.

El 1 se junio, la CNTE se instaló en plantón en la plaza central de esta ciudad donde mantienen sus protestas que han incluido ocupación de casetas de peaje, bloqueos en las entradas de la ciudad y toma de gasolineras de donde han distribuido combustible gratuito.

Zacatecas

Zacatecas. - Este miércoles, integrantes de la Sección 34 del SNTE-CNTE bloquearon las sucursales bancarias tanto del sector privado como las instalaciones del Banco Bienestar, ubicadas en la capital, así como en diferentes municipios, como parte de las acciones de protesta para sumarse a la movilización nacional.

[Publicidad]

Los contingentes se desplazaron desde temprana hora, antes de que abrieran las sucursales de Banorte, Banamex, Bancomer, HSBC, Bancoppel, Banco Azteca, así como las del Banco del Bienestar, cuya toma concluyó a las 15:00 horas.

Lee también Estudiantes de Tamaulipas podrán ver la inauguración del Mundial desde casa; inasistencia no tendrá consecuencias, dice Américo Villarreal

Sección 34 del SNTE se movilizará hoy con paros y marchas en Zacatecas; exigen la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007. Foto: Esther Consuegra

Esta medida se suma a las actividades que se realizan a nivel nacional, además de que mantienen el paro de labores que se inició desde el 1 de junio que ha afectado las clases en más de dos mil escuelas en toda la entidad, así como el plantón que mantienen afuera de Palacio de Gobierno.

[Publicidad]

Para este jueves se tiene contemplado una marcha magisterial que está convocada para las 11:00 horas, la cual se espera que sea multitudinaria y partirá desde la Máquina 30-30, ubicada en la antigua estación del ferrocarril y que es uno de los accesos que conecta a la zona centro de la capital.

Lee también Mundial 2026: Yucatán descarta suspender clases; actividades seguirán con normalidad, dice Secretaría de Educación

Baja California Sur

LA PAZ, BCS., 10 de junio. — El paro laboral y las movilizaciones del magisterio sudcaliforniano continuaron este miércoles en Baja California Sur, aunque se hicieron presentes divisiones al interior del SNTE en la sección 3.

[Publicidad]

En La Paz, representantes de la Sección 3 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) acudieron a las oficinas de la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal para dar seguimiento a las mesas de diálogo relacionadas con el pliego petitorio del gremio.

Foto: Especial.

Mientras tanto, en Cabo San Lucas, docentes realizaron una cadena humana y actividades informativas en las inmediaciones de las oficinas estatales, como parte de las acciones que mantienen desde el inicio del paro, el pasado 1 de junio.

Durante la jornada en la capital del estado se registraron momentos de tensión entre integrantes de la dirigencia sindical y representantes del denominado Movimiento de Bases Magisteriales.

[Publicidad]

Lee también SNTE Morelos convoca a marcha en Cuernavaca; exigen derogar la Ley del ISSSTE de 2007

El profesor Manuel Acevedo Arredondo, líder del movimiento, cuestionó al dirigente de la Sección 3, Elmuth Castillo Sandoval, al considerar que la base trabajadora demanda acciones más contundentes para presionar a las autoridades a resolver problemas relacionados con los servicios de salud, la asignación de plazas y procesos de homologación salarial.

Foto: Especial.

En medio de intercambios verbales y reclamos entre ambos grupos, Castillo Sandoval sostuvo que las negociaciones con el gobierno estatal continúan abiertas y llamó a respetar los acuerdos tomados por la organización sindical.

[Publicidad]

El dirigente afirmó que la mesa de diálogo no se encuentra rota y pidió mantener la unidad del movimiento para fortalecer las gestiones encaminadas a mejorar la atención médica de los trabajadores de la educación y avanzar en otros temas laborales.

Las movilizaciones forman parte de la jornada nacional impulsada por docentes que exigen, entre otros puntos, mejoras en los servicios del ISSSTE y la revisión de la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007.

dmrr/cr