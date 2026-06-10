La consigna: “No al despojo de la Casa del Poeta Ramón López Velarde” y la determinación clara: “No aceptamos que el gobierno de Clara Brugada la convierta en Cabaret, que es el negocio de la secretaria de Cultura, Ana Francis Mor, en un claro conflicto de interés”, son los motores con los que la comunidad cultural convoca a la ¡Manifestación de protesta! el próximo viernes 12 de junio, a las 16 horas, frente a la Casa del Poeta, ubicada en Avenida Álvaro Obregón 73, Colonia Roma.

La convocatoria a la movilización responde al “atropello y abuso de poder” de las autoridades de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México que, de manera arbitraria y autoritaria, señalan poetas y creadores, quieren cambiar la vocación de la Casa del Poeta de ser un centro para la poesía, a un centro interdisciplinario, lo que contraviene la identidad del espacio dedicado al legado de Ramón López Velarde y de la poesía.

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Señalan que, aunque ayer martes, la dependencia cultural hizo una publicación para informar que la Casa del Poeta “mantendrá su nombre, su esencia y su historia intactos”, eso no garantiza que desistan de querer hacer allí el primer cabaret púbico de la Ciudad de México e imponer un programa que no responde a la vocación original del recinto.

“Hasta que el gobierno de la Ciudad no haga una comunicación institucional donde se anuncie la corrección completa de su programa, el cambio de su director, y suspendan el cabaret y demás, seguiremos en la lucha. No, no basta con la restitución del nombre y un postito de Facebook”, afirma la poeta María Rivera, al reiterar el llamado a la manifestación de protesta del viernes.

Incluso señala que “Hasta que no nos firmen un compromiso de echar para atrás su proyecto COMPLETO que consiste en el cambio de vocación de la Casa del Poeta, empezando por convertir el Café-Bar en Cabaret, pero no exclusivamente. Es una Casa para la poesía y los poetas todos: no exclusivo de mujeres, ni de una lengua, ni de una agenda política, ni estética que no sea la poesía y sus hacedores.”

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El llamado a la ¡Manifestación de protesta! va dirigido a la comunidad artística y poética de México.

También se mantiene la invitación a todos los artistas de todas las disciplinas, lectores, público en general y poetas de México e Hispanoamérica a manifestarse en defensa del proyecto de la Casa del Poeta Ramón López Velarde en redes sociales, como X, Facebook, Instagram, Linkedin y TikTok, a subir un video leyendo un poema o fragmento de tu poema preferido de Ramón López Velarde.

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“Llenemos las redes sociales con la poesía de López Velarde a manera de protesta y resistencia. Es importante etiquetar con los siguientes hashtag: #CasadelPoetaRamonLopezVelarde #NOcasadelaspalabras #laPatriaesimpecableydiamantina #SecretariadeCulturaCDMX #ClaraBrugada #ClaudiaSheinbaum #ClaudiaCurieldeIcaza. Apoyemos a los y las poetas mexicanas a mantener vivo este espacio, tu video con el poema de López Velarde con los hashtag será de gran apoyo”, apunta el mensaje de protesta.

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melc