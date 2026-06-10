Los ciclotaxis que ofrecen servicio en el Centro Histórico de la Ciudad de México incrementaron la tarifa con los extranjeros que visitan la capital por el inicio del Mundial 2026, pues el cobro sobrepasa lo que regularmente cobran por un viaje.

En un recorrido hecho por EL UNIVERSAL, se pudo constatar que ya hay varios extranjeros que buscan entrar al Fan Fest que está siendo instalado en el Zócalo capitalino; al no poder accesar, tienen que caminar por las calles del primer cuadro del Centro Histórico para salir del lugar que está afectado por el plantón de la CNTE.

Tal es el caso de una familia que viene de Alemania, quienes acudieron con un bicitaxi para trasladarse hacia Paseo de la Reforma; con dificultades –y con ayuda del celular– un conductor pudo comunicar que el viaje costaba 500 pesos por persona, a lo cual accedieron.

Los conductores mencionaron que los precios son distintos porque no hay una tarifa establecida. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Lee también Diputado del PRI propone que dueños morosos de departamentos en Unidades Habitacionales pierdan derecho a rentar su vivienda; busca modificar Ley

La familia de cuatro integrantes aceptó la tarifa del servicio de ciclotaxis conocidos como ‘Cocodrilos’, por lo que el conductor que fue consultado tuvo que llamar a otro para que –en dos unidades– transportaran a los europeos, a los cuales les cobraron un total 2 mil pesos.

Previamente, este diario preguntó a varios ciclotaxis su tarifa del Centro a Reforma, siendo entre 100 y 125 pesos la media por persona. Al ser interrogados sobre la disparidad de costos, los conductores mencionaron que esto pasa porque no hay una tarifa establecida, y que muchos “se pasan de lanza” con las personas.

[Publicidad]

vr/cr