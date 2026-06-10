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La Secretaría de Movilidad (Semovi) informó que se instalarán cinco puntos temporales de Ecobici para llegar al Estadio Ciudad de México, con capacidad conjunta para recibir hasta 2 mil bicicletas durante los días de partidos del Mundial 2026.
Estos espacios estarán ubicados en puntos estratégicos en la zona sur de la capital para facilitar los traslados de última milla al Estadio Ciudad de México y reducir la dependencia del automóvil.
¿Dónde estarán ubicados los puntos temporales Ecobici?
- Parque Avenida Tlalpan (Cicloestación 649)
- Tren Ligero Las Torres
- Bajo Puente Viaducto Tlalpan
- Las canchas “Los Multis”
- Metro General Anaya en sentido norte
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Con esta infraestructura se busca fortalecer la conexión entre Ecobici y otros sistemas de transporte como Metro, Metrobús y Tren Ligero, que tiene conexión directa con el Estadio Ciudad de México.
Además, las personas que se encuentren en el Centro Histórico podrán acercarse a la zona mundialista utilizando las cicloestaciones: José María Pino Suárez, Corregidora, República de Uruguay, Plaza de la Constitución, Bellas Artes y Alameda Central.
La Semovi también mencionó que Ecobici reforzará sus operaciones durante el Mundial 2026 con trabajos permanentes de balanceo, mantenimiento y disponibilidad de bicicletas, con el objetivo de atender la alta demanda que generará el evento internacional.
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Para utilizar el sistema, se debe descargar la aplicación de Ecobici disponible para dispositivos iOS y Android, donde se podrá consultar tarifas, ubicación de cicloestaciones y disponibilidad de bicicletas en tiempo real.
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vr
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