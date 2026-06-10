A un día del arranque del Mundial de Futbol, la Secretaría de Turismo de la capital informó que se realizan intervenciones de mejoramiento urbano en zonas emblemáticas para recibir a millones de visitantes nacionales e internacionales.

En un comunicado, explicó que, a través del Fondo Mixto de Promoción Turística de la CDMX y varias dependencias, hay intervenciones en los corredores del Centro Histórico; Garibaldi-Lagunilla; Tlatelolco-Villa de Guadalupe; Chapultepec-Zona Rosa; así como San Ángel-Coyoacán-Estadio Ciudad de México.

Refirió que entre las acciones inmediatas está la instalación de siete módulos de información turística, lo cual representa una expansión del 60% del sistema.

Lee también Estas son las protestas confirmadas durante la inauguración del Mundial 2026

Por lo tanto, las personas encontrarán guías de la ciudad y orientación gratuita en estos puntos ubicados en avenida de la República, Parque La Bombilla, Zona Rosa (calles de Génova y Reforma), la estación de trenes Buenavista, el centro de Xochimilco, Garibaldi y la estación del metro Basílica.

Refuerzan corredores turísticos de la CDMX. Foto: especial

Aunado a ello, la dependencia dijo que se expandirá el sistema de sanitarios públicos autolimpiables; además, se adecuarán tanto paraderos de transporte turístico, con bahías de ascenso y descenso, así como cruces peatonales y senderos compartidos entre peatones y bicicletas.

[Publicidad]

Agregó que se priorizarán las zonas de alta afluencia como el Centro Histórico, la Basílica de Guadalupe, la Zona Rosa, Buenavista, Garibaldi, San Ángel, el entorno del Estadio Ciudad de México y Xochimilco.

Refuerzan corredores turísticos de la CDMX. Foto: especial

Lee también Blindan Terminal 1 del AICM por protestas de la CNTE

“Además de atender las necesidades logísticas y turísticas del evento deportivo más importante del mundo, ‘Rutas de Corazón' busca dejar un legado urbano y social duradero para la ciudadanía”, finalizó la entidad.

[Publicidad]

mahc/LL