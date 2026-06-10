Metrópoli | 10-06-26 | 13:41 | Actualizada | 10-06-26 | 13:41 |

A un día del arranque del , la Secretaría de Turismo de la capital informó que se realizan intervenciones de mejoramiento urbano en zonas emblemáticas para recibir a millones de visitantes nacionales e internacionales.

En un comunicado, explicó que, a través del y varias dependencias, hay intervenciones en los corredores del Centro Histórico; Garibaldi-Lagunilla; Tlatelolco-Villa de Guadalupe; Chapultepec-Zona Rosa; así como San Ángel-Coyoacán-Estadio Ciudad de México.

Refirió que entre las acciones inmediatas está la instalación de siete módulos de información turística, lo cual representa una expansión del 60% del sistema.

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Por lo tanto, las personas encontrarán guías de la ciudad y orientación gratuita en estos puntos ubicados en avenida de la República, Parque La Bombilla, Zona Rosa (calles de Génova y Reforma), la estación de trenes Buenavista, el centro de Xochimilco, Garibaldi y la estación del metro Basílica.

Refuerzan corredores turísticos de la CDMX. Foto: especial
Refuerzan corredores turísticos de la CDMX. Foto: especial

Aunado a ello, la dependencia dijo que se expandirá el sistema de ; además, se adecuarán tanto paraderos de transporte turístico, con bahías de ascenso y descenso, así como cruces peatonales y senderos compartidos entre peatones y bicicletas.

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Agregó que se priorizarán las zonas de alta afluencia como el Centro Histórico, la Basílica de Guadalupe, la Zona Rosa, Buenavista, Garibaldi, San Ángel, el entorno del y Xochimilco.

Refuerzan corredores turísticos de la CDMX. Foto: especial
Refuerzan corredores turísticos de la CDMX. Foto: especial

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“Además de atender las necesidades logísticas y turísticas del evento deportivo más importante del mundo, ‘Rutas de Corazón' busca dejar un legado urbano y social duradero para la ciudadanía”, finalizó la entidad.

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mahc/LL

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