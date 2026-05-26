Como parte de las acciones de cara a la Copa del Mundo 2026, la Ciudad de México contará con 26 sanitarios públicos que se instalarán en distintos puntos, como la Zona Rosa y el Monumento a la Revolución, y tendrán un costo de siete pesos por usuario.

Estos espacios estarán operados por Servicios Metropolitanos (Servimet) y recibirán aseo de forma automática varias veces al día, cada cinco usuarios, para garantizar la sanidad y limpieza, dio a conocer su director, Carlos Mackinlay Grohmann.

Al participar en la inauguración de las obras de la Zona Rosa, el director general precisó que hasta ahora se han instalado siete de estos baños públicos —que destacan por tener decoraciones de ajolotes—: uno en Balderas (frente a la Biblioteca de México en la Ciudadela); dos en las inmediaciones del Monumento a la Revolución; dos en las cercanías del Jardín del Arte en Sullivan; y dos en la Zona Rosa: uno en Chapultepec a la altura de Liverpool y otro en Sevilla.

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De los 19 restantes, cuatro serán instalados esta misma semana.

El costo por usuario será de siete pesos, que se podrán pagar con la Tarjeta de Movilidad Integrada o con tarjetas de crédito y débito, aunque también se trabaja en la opción de hacer cobros en efectivo.

Mackinlay Grohmann precisó que cada usuario contará con nueve minutos para hacer uso del sanitario; tras ese tiempo sonará una chicharra que indicará que el tiempo terminó.

Estos sanitarios públicos tendrán un periodo de prueba que durará 12 días, por lo que a partir de este martes y hasta el próximo 8 de junio, los capitalinos podrán hacer uso de estos sanitarios de forma gratuita.

En entrevista posterior, Mackinlay Grohmann precisó que cada cabina tuvo un costo de poco más de un millón de pesos. Los 26 sanitarios forman parte de una primera etapa de la instalación de este tipo de cabinas en la CDMX, pues se prevé abrir más posteriormente.

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El pasado 20 de mayo, EL UNIVERSAL publicó en sus páginas que la Secretaría de Turismo capitalina habilita corredores turísticos en varios puntos de la Ciudad de México, los cuales contarán con baños públicos automáticos, módulos de información, bahías de ascenso y descenso para autobuses turísticos, así como elementos de urbanismo táctico.

mahc/LL