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Michoacán. - Sujetos fuertemente armados de una célula criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación, atacaron la comunidad indígena de Tarecuato, municipio de Tangamandapio, Michoacán.
El atentado en contra de la Ronda Comunitaria, fue perpetrado en esa zona de Michoacán, cercana al estado de Jalisco, donde no se reportaron elementos lesionados.
Los informes indican que sujetos armados irrumpieron en esa localidad ubicada a 220 kilómetros de la capital michoacana y abrieron fuego en contra de los policías comunales, quienes repelieron el ataque.
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Personal de la Guardia Civil desplegó un operativo en la zona y logró la captura de dos hombres, presuntamente implicados en la ofensiva criminal.
El personal de la SSP Michoacán, aseguró también dos armas largas, cartuchos útiles y dos vehículos, en poder de los presuntos delincuentes.
Los detenidos y el aseguramiento fueron puestos a disposición del Ministerio Público, donde se inició la Carpeta de Investigación del caso.
Fuentes federales de seguridad, indicaron que la agresión fue orquestada por una de las células criminales del CJNG, que opera en esa zona y que están bajo el mando del grupo encabezado por Heraclio Guerrero Martínez, Tío Lako.
dmrr/cr
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