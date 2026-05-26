En redes sociales se volvió viral un incidente que involucró la caída de un ataúd de una carroza funeraria en plena vía pública en el municipio de Tecomán, Colima.

El curioso hecho causó sorpresa entre los transeúntes y automovilistas quienes observaron el féretro tirado en el cruce de las calles Abasolo y Colegio Militar.

En las imágenes compartidas en redes sociales se observa el ataúd tirado en plena calle mientras la carroza que lo transportaba se echa de reversa.

Posteriormente, el chofer y un trabajador comienzan a levantar el féretro, el cual hasta el momento se desconoce si estaba vacío o contenía algún cuerpo, para subirlo a la carroza color blanco.

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De acuerdo con testigos, la puerta trasera del vehículo aparentemente se abrió por accidente mientras circulaba por la zona, lo que provocó que el ataúd terminara en la vía pública.

“Se pasan de verg** compañeros de la funeraria, se les cayó el muerto, hijole, chale”, expresa entre risas quien realiza la grabación.

De acuerdo con medios locales, el accidente no provocó algún accidente sin embargo generó un ambiente de sorpresa y risas nerviosas entre quienes transitaban por el lugar.

❌UN MUERTO RESULTA HERIDO 🙈😂😂 pic.twitter.com/a7NyMRH8Xe — Qué Poca Madre (@QuePocaMadre_Mx) May 23, 2026