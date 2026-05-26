[Publicidad]
Ciudad Juárez.- El luchador conocido como “El Piloto Suicida” y de nombre José Calzada Salazar de 56 años, murió en días recientes en Ciudad Juárez, Chihuahua, luego de caer desde la tercera cuerda del ring.
De acuerdo con lo que se dio a conocer, el accidente ocurrió en la Arena Internacional de Ciudad Juárez, donde el luchador murió tras caer y golpear su cabeza al piso.
Lee también A casi un año, familiares del crematorio Plenitud se manifiestan en instalaciones de la FGE de Ciudad Juárez; renuevan mural
Al lugar ubicado en las calles Juan N. Zubirán y José Méndez de la colonia Monterrey, hasta donde llegaron los servicios de emergencia, quienes localizaron a la persona ya sin vida.
El caso ha causado conmoción en Ciudad Juárez entre el gremio de luchadores, quienes en redes sociales lo han despedido.
Parque Esperanto de Tijuana recibe reconocimiento como referente mundial; destacan transformación urbana
[Publicidad]
Más información
Estados
Cancún se prepara para el Mundial 2026; presentan Plan Kukulcán de seguridad
Nación
Diputados del PRI y PAN denuncian aumento de "huachigas" en México; exigen reforma contra robo de gas LP
Economía
Unión Europea enviará misión de alto nivel a México para reforzar relaciones comerciales; abordarán comercio agroalimentario
Metrópoli
Se aplaza entrega de Parque Elevado
Sección
"Un mensaje muy desagradable": Pati Chapoy explota vs Sheinbaum tras llamado a dejar de ver TV Azteca
Sección
Iván Alonso rompe el silencio tras el campeonato de Cruz Azul: "Vamos por la once"
Sección
Detienen en Nogales al sobrino de El Chapo, tenía orden de extradición a EU
Sección
Lo pedalean al más allá: Conductor arrolla y mata a ciclista en Periférico Sur