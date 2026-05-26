Ciudad Juárez.- El luchador conocido como “El Piloto Suicida” y de nombre José Calzada Salazar de 56 años, murió en días recientes en Ciudad Juárez, Chihuahua, luego de caer desde la tercera cuerda del ring.

De acuerdo con lo que se dio a conocer, el accidente ocurrió en la Arena Internacional de Ciudad Juárez, donde el luchador murió tras caer y golpear su cabeza al piso.

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Al lugar ubicado en las calles Juan N. Zubirán y José Méndez de la colonia Monterrey, hasta donde llegaron los servicios de emergencia, quienes localizaron a la persona ya sin vida.

El caso ha causado conmoción en Ciudad Juárez entre el gremio de luchadores, quienes en redes sociales lo han despedido.