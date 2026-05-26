Estados | 26-05-26 | 10:44 | Actualizada | 26-05-26 | 10:44 |

Ciudad Juárez.- El luchador conocido como “El Piloto Suicida” y de nombre José Calzada Salazar de 56 años, murió en días recientes en , luego de caer desde la tercera cuerda del ring.

De acuerdo con lo que se dio a conocer, el accidente ocurrió en la Arena Internacional de Ciudad Juárez, donde el luchador murió tras caer y golpear su cabeza al piso.

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Al lugar ubicado en las calles Juan N. Zubirán y José Méndez de la colonia Monterrey, hasta donde llegaron los servicios de emergencia, quienes localizaron a la persona ya sin vida.

El caso ha causado conmoción en Ciudad Juárez entre el gremio de luchadores, quienes en redes sociales lo han despedido.

afcl/LL

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