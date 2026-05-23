Ciudad Juárez.- A casi un año del hallazgo de 386 cuerpos sin vida y apilados en el crematorio Plenitud en Ciudad Juárez, Chihuahua, las familias de las víctimas siguen exigiendo justicia.

Este sábado, el colectivo Memoria Dignidad y Justicia realizó una manifestación y renovaron un mural que se había instalado en meses atrás en la fachada de la Fiscalía General del Estado (FGE) en esta localidad.

De acuerdo con lo que dieron a conocer, se trata de un acto de memoria, justicia y solidaridad, por lo cual realizaron un paste-up en memoria de los 386 personas encontradas en el crematorio.

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Además aprovecharon la ocasión para recordar y pedir justicia para quién era su ser querido y fue encontrado en el lugar o para aquellos que aún no han sido identificados.

Los asistentes e integrantes del colectivo limpiaron la barda de la FGE primero quitando las imágenes viejas colocadas, para instalar a lo largo de esta nuevas hojas de máquina con mensajes que decían: “1 año de dolor y sufrimiento”, “fiscalía pónganse a trabajar”, “no hay derecho después de la muerte”, “gobierno corrupto”, entre otros.

Foto: Especial

Los manifestantes señalaron una serie de inconsistencias desde un inicio que se dio el hallazgo del crematorio el pasado 26 de junio del 2025, además de volver a manifestar su inconformidad por haber dejado libre al dueño del crematorio.

“Nosotros y yo creo que toda la comunidad coincide con que hubo acuerdos económicos. Eso es lo que ha pasado en un año, una serie de omisiones e incoherencias por parte de todas las instancias involucradas”, dijo una de las asistentes a la manifestación de este día.

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En la última semana se declaró prófugo al duelo del crematorio, por lo cual los familiares siguen señalado al juez Luis Eduardo Rivas Martínez por haberlo dejado en libertad, dándole así la oportunidad de esconderse.

“Mientras las autoridades, instituciones, fiscalías, funcionarios públicos se hacen garras, las familias afectadas vivimos en depresión, angustia e incertidumbre que ha mermado considerablemente nuestra salud física, mental y emocional. El caso del crematorio plenitud no debe quedar en el olvido, se debe grabar en la memoria colectiva de todos los Juarenses y de todos los mexicanos como un testimonio de omisión, impunidad, corrupción y falta de justicia”, señalaron los integrantes del colectivo.

Se prevé que los integrantes del colectivo realicen más acciones en las próximas semanas, ya que está por cumplirse un año del hallazgo del crematorio en la colonia Granjas Polo Gamboa.

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