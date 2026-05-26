[Publicidad]
Un hombre resultó lesionado por impactos de arma de fuego tras un ataque directo registrado en las inmediaciones de un gimnasio ubicado en el cruce de la calle Garrido y avenida Ticomán, en la alcaldía Gustavo A. Madero.
De acuerdo con reportes preliminares, vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras escuchar varias detonaciones en el cruce de Ticomán y Garrido, en la colonia Guadalupe Insurgentes. Al arribar al sitio, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) localizaron a un hombre de 41 años de edad herido, presuntamente tras ser agredido de manera directa cuando se encontraba al exterior del establecimiento.
Paramédicos brindaron atención prehospitalaria al lesionado y posteriormente fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada. Versiones iniciales señalaron que la víctima presentaba varios impactos de bala.
Lee también Se necesita reforma para expedir licencias para usuarios de scooters; Brugada plantea aprobarla en extraordinario
La agresión provocó movilización policiaca en la zona, donde elementos de seguridad implementaron un resguardo perimetral mientras se recababan indicios y testimonios.
De los hechos se dio parte al agente del Ministerio Público, mientras autoridades capitalinas ya realizan el análisis de cámaras de videovigilancia cercanas para identificar a los probables responsables y esclarecer el móvil del ataque.
LL
[Publicidad]
Más información
Tendencias
Tráiler completo de Toy Story 5; esto es todo lo que revela el nuevo avance
Metrópoli
Adulto mayor muere tras ser atropellado por camioneta repartidora de gas en la GAM; el vehículo maniobró en reversa
De última
¿Tienes “cara cansada”? Estos hábitos podrían estar afectando tu rostro
Universal Deportes
Alejandro Zendejas sí disputará la Copa del Mundo 2026; convocan al jugador del América
Sección
¡La Tierra explotó! Surge géiser dentro de una casa en Michoacán (VIDEO)
Sección
Paso a Paso: Crea la foto de tu mascota como peluche oficial de la Copa del Mundo 2026
Sección
Pronóstico del clima: ¿A qué hora empezará a llover HOY martes 26 de mayo?
Sección
¿Se puede viajar con mascotas en el Metro CDMX?