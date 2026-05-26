Metrópoli | 26-05-26 | 12:59 | Actualizada | 26-05-26 | 12:59 |

Un hombre resultó lesionado por impactos de arma de fuego tras un ataque directo registrado en las inmediaciones de un gimnasio ubicado en el cruce de la calle Garrido y avenida Ticomán, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con reportes preliminares, vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras escuchar varias detonaciones en el cruce de Ticomán y Garrido, en la colonia Guadalupe Insurgentes. Al arribar al sitio, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) localizaron a un hombre de 41 años de edad herido, presuntamente tras ser agredido de manera directa cuando se encontraba al exterior del establecimiento.

Paramédicos brindaron atención prehospitalaria al lesionado y posteriormente fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada. Versiones iniciales señalaron que la víctima presentaba varios impactos de bala.

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La agresión provocó movilización policiaca en la zona, donde elementos de seguridad implementaron un resguardo perimetral mientras se recababan indicios y testimonios.

De los hechos se dio parte al agente del Ministerio Público, mientras autoridades capitalinas ya realizan el análisis de cámaras de videovigilancia cercanas para identificar a los probables responsables y esclarecer el móvil del ataque.

LL

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