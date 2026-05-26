Gaza.- Tres personas murieron en los ataques lanzados la noche de este martes por Israel en el barrio Rimal de la ciudad de Gaza, que habrían tenido como objetivo a Muhammad Odeh, considerado el nuevo líder del brazo militar del grupo islamista Hamas en la Franja palestina.

Los muertos son una mujer, un hombre en la veintena y otra persona que no ha podido ser identificada aún porque el cuerpo ha llegado en pedazos, informaron fuentes del Hospital Shifa de la capital gazatí.

En total, varios centros médicos de la ciudad recibieron una veintena de heridos en los ataques, que tuvieron como objetivo un edificio residencial primero y un vehículo después.

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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció poco después de registrarse el primer bombardeo contra el edificio residencial que sus tropas habían lanzado un ataque contra Odeh en la Franja palestina, pero no detalló si alguien resultó herido o muerto en la ofensiva.

Preguntado por EFE, el Ejército israelí no respondió aún sobre si estos ataques fueron los que tenían como objetivo a Odeh, seleccionado según Israel para remplazar a Izz al Din al Hadad, el antiguo líder de las Brigadas al Qasam, el brazo militar de Hamas, que fue asesinado por Israel el 15 de mayo en Gaza.

Según el comunicado de Netanyahu, Odeh era el "jefe de inteligencia de Hamas" durante la masacre del 7 de octubre de 2023 en territorio israelí, "responsable del asesinato, secuestro y lesiones de numerosos ciudadanos israelíes y soldados".

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