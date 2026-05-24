Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere que sus aliados en el golfo Pérsico, especialmente Arabia Saudita, se sumen a los Acuerdos de Abraham para normalizar las relaciones con Israel una vez se cierre el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra y desbloquear el estrecho de Ormuz.

En un mensaje publicado este domingo en Truth Social, el republicano agradeció a los socios del Golfo su "apoyo y cooperación" en las negociaciones de paz con Irán y los invitó a sumarse a los "históricos Acuerdos de Abraham", un pacto al que incluso sugirió que Irán podría adherirse en el futuro

El presidente planteó el tema durante unas conversación telefónica que mantuvo el sábado con los líderes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Turquía, Egipto, Jordania y Bahréin, además del mariscal paquistaní Asim Munir, que ejerce como mediador con Irán.

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Según se ha filtrado en medios, Estados Unidos e Irán están a punto de cerrar un acuerdo que reabriría el estrecho de Ormuz, levantaría sanciones a Irán, desbloquearía fondos iraníes y extendería la tregua durante 60 días para negociar un pacto nuclear.

El senador republicano Lindsey Graham, aliado de Trump que este domingo criticó los términos de este preacuerdo, cambió de opinión al conocer las conversaciones sobre los Acuerdos de Abraham y consideró que podría ser uno de los "más trascendentales de la historia de Medio Oriente".

La normalización de relaciones entre Arabia Saudita e Israel, dos potencias regionales aliadas de Washington pero históricamente enfrentadas, supondría un cambio de primer orden en la geopolítica de Oriente Medio y para la influencia estadounidense en la región.

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La Administración anterior del demócrata Joe Biden (2021-2025) buscó activamente la adhesión de los sauditas a los Acuerdos de Abraham, pero las negociaciones se rompieron tras los atentados de Hamas del 7 de octubre de 2023 y la posterior brutal ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza.

Los Acuerdos de Abraham fueron impulsados durante el primer mandato de Trump (2017-2021) y permitieron el establecimiento de relaciones diplomáticas de Israel con Emiratos Árabes, Bahréin, Sudán y Marruecos.

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