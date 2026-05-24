Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que las conversaciones de paz con Irán "avanzan de manera constructiva", pero dijo que ha ordenado a su equipo negociador que no se apresure y que garantice que el acuerdo sea verdaderamente positivo.

"He dado instrucciones a mis representantes para que no se precipiten (...) porque el tiempo está de nuestro lado", escribió el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social. Dijo también que el bloqueo a Irán "seguirá en pleno vigor" hasta que se firme un acuerdo definitivo con Teherán, que ambas partes negocian.

"Las negociaciones avanzan de manera ordenada y constructiva, y he informado a mis representantes que no se apresuren a cerrar un acuerdo, ya que el tiempo está de nuestro lado", dijo en su red Truth Social.

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El mandatario agregó que el bloqueo marítimo que Estados Unidos impuso a los puertos iraníes y que ha forzado el desvío de un centenar de buques "se mantendrá en plena vigencia hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo".

"Ambas partes deben tomarse su tiempo y hacerlo bien. ¡No puede haber errores!", agregó.

Si bien Trump admitió que la "relación con Irán se está volviendo mucho más profesional y productiva", el mandatario subrayó que Teherán debe "comprender que no pueden desarrollar ni adquirir un arma o una bomba nuclear".

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Según filtraciones a medios, el acuerdo que están a punto de cerrar Estados Unidos e Irán incluiría la reapertura del estrecho de Ormuz, el levantamiento de sanciones contra Irán, la descongelación de fondos iraníes bloqueados y una tregua de 60 días para negociar un pacto nuclear.

El borrador ha sido criticado por algunos senadores republicanos, que consideran que Estados Unidos estaría cediendo demasiado frente a la República Islámica.

En su mensaje, Trump se defendió y aseguró que este será mejor que el acuerdo nuclear que cerró el expresidente Barack Obama con Irán en 2015 y que el republicano considera "uno de los peores" que jamás haya firmado Estados Unidos.

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Según Trump, ese pacto, que limitaba el enriquecimiento de uranio iraní a cambio del levantamiento de sanciones internacionales sobre Teherán, era "un camino directo para que Irán desarrollara un arma nuclear".

El republicano, que durante su primer mandato rompió el acuerdo de Obama, afirmó que "no ocurrirá lo mismo" con el acuerdo que actualmente está negociando con Irán: "¡De hecho, es todo lo contrario!", dijo.

Asimismo, en Truth Social, Trump agradeció la cooperación de sus socios del golfo Pérsico en estas negociaciones y los animó a sumarse a los Acuerdos de Abraham para normalizar las relaciones con Israel, e incluso sugirió que Irán podría adherirse a ellos en el futuro.

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Acuerdo incluiría desbloqueo en Ormuz y tregua

El acuerdo que Estados Unidos e Irán están a punto de cerrar y que pretenderían anunciar este mismo domingo incluiría el desbloqueo del estrecho de Ormuz y una tregua de 60 días para seguir negociando otros aspectos, como el tema nuclear, según informó el medio estadounidense Axios.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este domingo que se esperan "buenas noticias" en las próximas horas, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera el sábado, tras conversar con los líderes de Israel y del golfo Pérsico, que está a punto de cerrarse un acuerdo con Irán.

Según un alto cargo estadounidense citado por Axios, el memorando de entendimiento contemplaría una prórroga de 60 días del alto al fuego vigente, durante la cual se desbloquearía Ormuz, Irán podría vender petróleo libremente y se celebrarían elecciones para limitar el programa nuclear de la República Islámica.

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Durante esos dos meses, Irán normalizaría el tránsito por el estrecho, una vía clave para el comercio mundial de crudo que fue bloqueada por el país en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí que comenzó a finales de febrero, y se comprometería a retirar las minas marinas de la zona.

A cambio, Estados Unidos levantaría el bloqueo que mantiene contra puertos iraníes y levantaría algunas sanciones para permitir a Teherán vender su crudo, algo que beneficiaría a la economía iraní y al mercado mundial de petróleo.

El borrador del pacto incluiría, además, el compromiso de Irán de no buscar un arma nuclear, una línea roja que ha puesto Trump durante las negociaciones.

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La tregua de 60 días serviría también para negociar un acuerdo para limitar el programa de enriquecimiento de uranio por parte de Irán a cambio del levantamiento de sanciones y la descongelación de fondos iraníes.

También incluiría el fin de la ofensiva israelí contra Hezbolá en el Líbano, una condición sobre la cual el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, expresó preocupación el sábado durante una llamada con Trump, informó Axios.

El borrador ha sido rechazado por algunos aliados de Trump, como el senador republicano Ted Cruz, quien dijo estar "profundamente preocupado" y aseguró que sería un "error desastroso" descongelar los fondos iraníes.

Con información de AFP

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