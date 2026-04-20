El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este lunes que "Israel nunca me convenció de que entrara en guerra con Irán; lo que sí lo hizo fueron los resultados del 7 de octubre, que reforzaron mi convicción de toda la vida de que Irán nunca puede tener un arma nuclear".

En su cuenta en Truth Social, el mandatario estadounidense criticó a los medios de comunicación. "Veo y leo a los comentaristas y las encuestas de las NOTICIAS FALSAS con total incredulidad. El 90% de lo que dicen son mentiras e historias inventadas, y las encuestas están amañadas, al igual que se amañaron las elecciones presidenciales de 2020".

Según él, "al igual que los resultados en Venezuela, de los que a los medios no les gusta hablar, los resultados en Irán serán sorprendentes. Y si los nuevos líderes de Irán (¡cambio de régimen!) son inteligentes, ¡Irán puede tener un futuro grandioso y próspero!".

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