Esta noche la Selección Mexicana disputa su último partido de preparación, antes de su debut en la Copa del Mundo el próximo 11 de junio frente a Sudáfrica, en el estadio Ciudad de México.

Los de Javier Aguirre enfrentarán en el estadio Nemesio Díez a la Selección de Serbia (20:00 horas), que es dirigida por el extécnico de las Chivas Veljko Paunovic.

Aunque el Vasco asegure que lo que se vea esta noche en el 11 inicial no es lo que mande el próximo jueves en el inicio del Mundial, hay una realidad y es que los cambios serán mínimos.

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Aguirre tiene prácticamente definido su 11 ideal para enfrentar a Sudáfrica y el equipo de esta noche tendrá tintes mundialistas sin lugar a dudas.

Un poco de historia de nuestro rival de hoy en esta #ÚltimaEscala. 🇲🇽🆚🇷🇸#SabíasQué Serbia heredó los números y antecedentes de Yugoslavia y de sus ocho enfrentamientos contra la Selección Nacional de México, cuatro fueron en territorio mexicano.#SomosMéxico💚🤍❤️ |… pic.twitter.com/T6XtUHaslV — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 4, 2026

Posible alineación de México contra Serbia

Así saldría México en Toluca para enfrentar a la Selección de Serbia. La banda derecha y en el medio campo serían las principales dudas del Vasco Aguirre.

Portero: Raúl Rangel

Defensas: Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo

Medios: Erik Lira, Gilberto Mora y Brian Gutiérrez

Delanteros: Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones

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¿Cuándo y dónde ver el México vs Serbia?

Este compromiso de la Selección Mexicana podrá ser visto en televisión abierta y aquí te contamos los detalles del último encuentro del Tricolor antes de su debut en el Mundial 2026.