[Publicidad]
Los Reyes La Paz, Méx. -Transportistas que bloquearon esta mañana la autopista México-Puebla liberaron la vía después de varias horas de protesta.
Los manifestantes alcanzaron un acuerdo con autoridades sobre el incremento de seguridad en la zona.
El pacto incluye mayor presencia policial, instalación de cámaras de vigilancia adicionales y patrullajes coordinados en tramos de alto riesgo.
El bloqueo generó demoras significativas para conductores que circulaban en ambos sentidos.
Lee también Movimiento Ciudadano denuncia a Clara Brugada; exige aclarar destino de 3 mil 360 millones para obras pluviales
Miles de vehículos permanecieron detenidos durante el cierre, lo que provocó pérdidas económicas para transportistas de carga y retrasos en entregas programadas.
[Publicidad]
Usuarios del trolebús Santa Martha-Chalco también enfrentaron afectaciones. El servicio registró interrupciones y aglomeraciones en estaciones aledañas, ya que el bloqueo coincidió con horarios pico de demanda.
Muchos pasajeros optaron por rutas alternas o cancelaron sus traslados.
Se presentaron conatos de violencia verbal entre los pasajeros y los manifestantes porque el cierre de una de las principales vialidades que conectan a la capital del país con el suroriente mexiquense, así como la ciudad de Puebla.
[Publicidad]
¡Adiós al Mundial! Comienzan a desmantelar decoraciones del Fan Fest del Zócalo; 110 mil aficionados se dieron cita para ver la final, indican
dmrr
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
Trolebús Ixtapaluca-Valle de Chalco costará 2 mil 500 mdp; conectará con la Línea 11 del Mexiquense
Metrópoli
Morena CDMX acusa de "hipocresía y cinismo" a MC por señalar desvío de recursos; defiende obras hidráulicas
Estados
Nueva revisión sorpresa en penal de Culiacán; autoridades aseguran celulares y cámaras de vigilancia
Universal Deportes
A días de los Juegos Centroamericanos, atletas mexicanos desconocen si habrá estímulos económicos
La Roja
Localizan un cuerpo en estado de descomposición en el Hotel Nueva Castilla de Nuevo León
Viral
Daniel Ortega descarta que se celebren nuevas elecciones en Nicaragua, busca frenar a la oposición
Espectáculos
¡Mano dentro del área! Captan a Kylian Mbappé y Ester Expósito más cariñosos de lo normal
La Roja
Le tocó magia negra: Se echan a santero en Naucalpan, fingieron ser pasajeros y lo acribillaron