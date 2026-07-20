Los Reyes La Paz, Méx. -Transportistas que bloquearon esta mañana la autopista México-Puebla liberaron la vía después de varias horas de protesta.

Los manifestantes alcanzaron un acuerdo con autoridades sobre el incremento de seguridad en la zona.

El pacto incluye mayor presencia policial, instalación de cámaras de vigilancia adicionales y patrullajes coordinados en tramos de alto riesgo.

El bloqueo generó demoras significativas para conductores que circulaban en ambos sentidos.

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Miles de vehículos permanecieron detenidos durante el cierre, lo que provocó pérdidas económicas para transportistas de carga y retrasos en entregas programadas.

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Usuarios del trolebús Santa Martha-Chalco también enfrentaron afectaciones. El servicio registró interrupciones y aglomeraciones en estaciones aledañas, ya que el bloqueo coincidió con horarios pico de demanda.

Muchos pasajeros optaron por rutas alternas o cancelaron sus traslados.

Se presentaron conatos de violencia verbal entre los pasajeros y los manifestantes porque el cierre de una de las principales vialidades que conectan a la capital del país con el suroriente mexiquense, así como la ciudad de Puebla.

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