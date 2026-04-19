El presidente estadounidense Donald Trump anunció el domingo que negociadores de Washington estarían en Paquistán el lunes para conversaciones con Irán.

Trump, en una publicación en redes sociales, no detalló qué funcionarios acudirían. La Casa Blanca y la oficina del vicepresidente, JD Vance, que lideró la primera ronda de negociaciones, no respondieron a consultas al respecto el domingo por la mañana.

En su publicación, Trump acusó a Irán de incumplir el cese el fuego al disparar balas el sábado en el estrecho de Ormuz y amenazó con destruir infraestructura civil iraní si Teherán no acepta los términos ofrecidos por Washington.

“Si no lo hacen, Estados Unidos destruirá cada Central Eléctrica y cada Puente en Irán”, escribió Trump.

No ha habido comentarios de Irán.

Bloqueo del estrecho de Ormuz

Irán reiteró su promesa de restringir el paso de barcos por el estrecho de Ormuz mientras el bloqueo de Estados Unidos a los puertos iraníes siga vigente, al tiempo que los mediadores trataban de extender el alto al fuego que expira el miércoles.

Los bloqueos contrapuestos han complicado los intentos de mediación encabezados por Paquistán y han planteado dudas sobre si el alto al fuego de dos semanas puede extenderse.

“Es imposible que otros pasen por el estrecho de Ormuz mientras nosotros no podamos”, declaró en una entrevista televisada a última hora del sábado el presidente del Parlamento iraní, Mohammed Bagher Qalibaf.

Qalibaf, el principal negociador de Irán en las conversaciones con Estados Unidos, criticó el bloqueo estadounidense como una “decisión ingenua tomada por ignorancia”. Dijo antes de los últimos comentarios de Trump que Irán aún buscaba la paz pese a una desconfianza profundamente arraigada hacia Estados Unidos.

“No habrá retirada en el campo de la diplomacia”, dijo, reconociendo que la brecha entre ambas partes seguía siendo amplia.

Irán anunció la reapertura del estrecho después de que entrara en vigor el viernes una tregua de 10 días entre Israel y el grupo político y militar Hezbolá, respaldado por Irán, en Líbano. Pero después de que Trump dijera que el bloqueo a los puertos de Irán “se mantendrá plenamente vigente” hasta que Teherán alcance un acuerdo, Irán indicó que mantendría sus restricciones en el estrecho.

Tras un breve repunte de intentos de tránsito el sábado, los buques en el golfo Pérsico mantuvieron sus posiciones, recelosos después de que dos barcos con bandera de India fueran atacados a mitad del trayecto y obligados a regresar. Su retirada devolvió el estrecho —por el que normalmente pasa aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de petróleo— a su statu quo previo al alto el fuego, lo que amenaza con agravar la crisis energética mundial y empujar a las partes hacia un conflicto renovado mientras la guerra entraba en su octava semana.

A pocos días de que venza la frágil tregua, Irán informó el sábado que había recibido nuevas propuestas de Estados Unidos, y mediadores paquistaníes trabajaban para organizar otra ronda de negociaciones directas.

Las autoridades paquistaníes comenzaron a reforzar la seguridad en la capital, Islamabad. Un funcionario regional involucrado en los esfuerzos dijo que los mediadores estaban ultimando los preparativos y que equipos estadounidenses de seguridad de avanzada ya estaban sobre el terreno. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar con los medios sobre los preparativos.

Irán y EU disputan el estrecho de Ormuz

Para Irán, el cierre del estrecho —impuesto después de que Estados Unidos e Israel iniciaran la guerra el 28 de febrero durante conversaciones sobre el programa nuclear de Teherán— es quizá su arma más poderosa, al amenazar la economía mundial e infligir un costo político a Trump. Para Estados Unidos, el bloqueo asfixia la economía iraní y presiona a su gobierno al negarle un flujo de efectivo a largo plazo.

Aunque el alto al fuego se ha mantenido, el enfrentamiento en el estrecho amenaza con sumir a la región de nuevo en una guerra que ha matado al menos a 3 mil personas en Irán, a más de 2 mil 290 en Líbano, a 23 en Israel y a más de una docena en Estados árabes del Golfo Pérsico. Quince soldados israelíes han muerto en Líbano y trece militares estadounidenses han fallecido en toda la región.

Disparos a barcos hunden esperanzas de reapertura

Lanchas cañoneras de la Guardia Revolucionaria abrieron fuego contra un petrolero y un proyectil impactó en un buque portacontenedores, dañando algunos contenedores, informó la agencia militar británica de Operaciones de Comercio Marítimo. El Ministerio indio de Exteriores dijo que había citado al embajador de Irán por el “grave incidente” de los disparos contra dos buques mercantes con bandera de India, especialmente después de que Irán permitiera anteriormente el paso de varios barcos con destino a India.

“Los estadounidenses están poniendo en riesgo a la comunidad internacional, poniendo en riesgo la economía mundial con estas, puedo decir, malas decisiones”, declaró a The Associated Press el viceministro iraní de Exteriores Saeed Khatibzadeh, y añadió que Estados Unidos está “poniendo en riesgo todo el paquete del alto al fuego”.

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán emitió un comunicado en el que calificó el bloqueo como una violación de la tregua y afirmó que Irán impediría “cualquier reapertura condicional y limitada” del estrecho. El consejo ha actuado recientemente como el principal órgano de toma de decisiones de facto en Irán.

Dado que la mayoría de los suministros para las bases militares de Estados Unidos en la región del Golfo pasan por el estrecho, “Irán está decidido a mantener la supervisión y el control sobre el tráfico a través del estrecho hasta que la guerra termine por completo”, señaló el consejo. Eso implica rutas designadas por Irán, pago de tarifas y emisión de certificados de tránsito.

Paquistán impulsa avances hacia nuevo acuerdo

El renovado enfrentamiento por el estrecho se produjo horas después de que el ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, dijera que su país trabajaba para “tender puentes” entre Estados Unidos e Irán.

Antes de la última publicación de Trump el domingo, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán indicó que “nuevas propuestas” de Estados Unidos se habían presentado durante una visita a Irán del jefe del ejército de Pakistán y que estaban siendo revisadas.

También dijo que Irán no entregará a Estados Unidos su reserva de 970 libras (440 kilogramos) de uranio enriquecido, y calificó la idea como “inviable desde el inicio”. Khatibzadeh no abordó otras propuestas sobre el uranio enriquecido, y se limitó a decir que “estamos listos para atender cualquier preocupación”.