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Islamabad.- Irán y Estados Unidos comenzaron este sábado conversaciones de paz en Islamabad, capital de Paquistán, informaron medios estatales iraníes; participan el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, y el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance.
Según las agencias Fars y Tasnim, "se decidió iniciar las negociaciones" tras "los avances logrados durante conversaciones preliminares y la reducción de los ataques del régimen sionista en el sur de Beirut, en Líbano". Hacen referencia a Israel, pero no precisan la agenda ni el formato.
Las agencias iraníes Mehr e Isna también anunciaron el arranque del diálogo después de que la oficina del primer ministro de Paquistán, Shehbaz Sharif, afirmara que las conversaciones de paz habían "comenzado".
Según fuentes consultadas por CNN, las conversaciones entre funcionarios estadounidenses e iraníes son directas.
EFE añadió que se da un primer encuentro directo, de acuerdo con una fuente diplomática de Paquistán.
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Más temprano fuentes dijeron a EFE que el inicio de las negociaciones se había bloqueado por "el Líbano y el tema de la liberación de fondos".
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JD Vance se reúne con primer ministro de Paquistán previo a inicio de negociaciones
Horas antes, el primer ministro, Shehbaz Sharif, recibió al vicepresidente estadounidense, JD Vance, inmediatamente después de mantener un encuentro con la delegación iraní liderada por el presidente del Parlamento de la República Islámica.
Vance acudió a la oficina de Sharif acompañado por el enviado especial Steve Witkoff y el asesor Jared Kushner, tras haberse instalado en el hotel Serena a las 12:06 hora local (07:06 GMT).
Pese a que medios locales sugirieron que la cumbre podría resolverse en una sola jornada intensiva este sábado, la falta de consenso sobre el formato y las exigencias de Irán amenazan con dilatar el proceso.
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Paquistán ejerce de facilitador bajo la presión de sus compromisos en tanto mantiene vigente el Acuerdo Estratégico de Defensa Mutua con Arabia Saudita, firmado el 17 de septiembre de 2025, que establece una cláusula de seguridad colectiva.
El diálogo se desarrolla bajo una tregua de dos semanas acordada entre Washington y Teherán.
Mientras la "Zona Roja" de la capital permanece bajo un blindaje militar sin precedentes, la mediación paquistaní intenta desbloquear el formato de las conversaciones para evitar que el actual "impasse" haga descarrilar el proceso antes de que se produzca el primer contacto directo entre Vance y Qalibaf.
mcc
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