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El negó una información según la cual un alto cargo del Pentágono habría reprendido a su enviado en Estados Unidos por unos comentarios del considerados críticos con las políticas del gobierno de Donald Trump.

León XIV, el primer papa estadounidense de la historia, mantiene unas relaciones complicadas con la administración del presidente Trump. Se expresó en contra de la y afirma rechazar las oraciones "de quienes hacen la guerra".

La reunión en cuestión tuvo lugar en el Pentágono el 22 de enero, antes de la guerra en Irán, entre el subsecretario de Guerra encargado de Asuntos Políticos, Elbridge Colby, y el cardenal francés Christophe Pierre, en aquel entonces nuncio apostólico en Washington.

El papa León XIV. Foto: AFP
El papa León XIV. Foto: AFP

El jueves, el Pentágono ya había indicado que la información, aparecida en el medio independiente Free Press, había sido "distorsionada".

Según ese medio, el funcionario le habría dicho al nuncio que Estados Unidos "tiene el poderío militar para hacer lo que quiera" y que "la Iglesia haría mejor manteniéndose al margen".

Este viernes, el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, emitió un comunicado en el que afirmaba que "la versión presentada por algunos medios sobre esta reunión no se corresponde con la verdad de ninguna manera".

Pierre, que entre tanto se jubiló, se reunió con Colby en el marco de "los deberes habituales de representante del pontificio, lo cual brindó la oportunidad de intercambiar puntos de vistas en asuntos de interés mutuo", indicó.

El jueves, el Pentágono había señalado que la información sobre esa reunión había sido "altamente exagerada y distorsionada" y que el encuentro consistió en una "conversación respetuosa y razonable".

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