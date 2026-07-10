El inicio de acciones legales y civiles en contra de centros de detención de migrantes en EU abre la puerta a una de las peores crisis entre México y el país vecino que podría traer consecuencias negativas para los connacionales, advierten analistas. Consideran que las denuncias penales ante el Departamento de Justicia y querellas civiles dirigidas a corporaciones privadas que operan los centros tienen posibilidades de éxito prácticamente nulas.

La internacionalista Arlene Ramírez Uresti consideró que lo correcto “sería escalarlo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”; sin embargo, explicó que incluso por esa vía es difícil que se llegue a buen puerto. “México tiene muchos temas pendientes en la Corte justamente por la crisis de migrantes, y en el tema migratorio México está muy mal parado porque hemos incumplido con las convenciones y con la seguridad que el Estado está obligado a proveer a las personas migrantes”, declaró.

La doctora explicó que iniciar litigios en un ecosistema político dominado por el Partido Republicano y con una retórica hostil hacia los países de origen resultará contraproducente. “Hacerlo en este tenor, con una conversación tan complicada con EU para pedir un cambio a la administración, difícilmente, porque estamos peleando con el gobierno de Estados Unidos y queremos que inserte una petición humanitaria cuando evidentemente no tenemos hoy el derecho de picaporte que deberíamos tener. Creo que en la Cancillería se está perdiendo de vista esto, y que de alguna forma lo que estamos haciendo de confrontar nos va a rebotar o va a venir un efecto boomerang”.

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Sebastián Godínez Rivera, politólogo de la UNAM, coincidió en que la estrategia jurídica carece de un andamiaje técnico robusto que asegure triunfos en las cortes federales de EU, remitiendo al antecedente de las demandas de México contra las armerías.

Para Godínez Rivera, “el oportunismo ha usado o ha tergiversado la soberanía como sinónimo de Morena y del oficialismo. Si vas a iniciar algo debes tener las pruebas y la capacidad de confrontarte a quien está señalando, no nada más que queden en papel y decir: ‘Ah, bueno, sí se quedó ahí, pero ya tenemos entendimiento, hay cooperación y ya no vamos a hacer nada’, porque termina siendo una cortina de humo, pero también termina debilitando al propio Estado mexicano en su credibilidad, en su capacidad de acción, y frente a un presidente confrontativo y agresivo como Donald Trump, esto le fortalece más allá en Estados Unidos para tomar represalias contra México”.

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Ramírez Uresti dijo que “esto le está haciendo el caldo gordo a Donald Trump de alguna manera. No posiciona a México, no soluciona el problema, no aclara la situación. Esta estrategia abre un frente nuevo y al final el beneficiado va a ser Donald Trump”.

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